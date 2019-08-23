天兵媽幫兒子種綠豆！　他一看水槽…濾網被「豆芽菜大軍」攻陷

▲水槽濾網長出豆芽菜。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

許多人小時候都有種過綠豆的經驗，一名男網友今天(23日)早上在家中水槽洗東西時，突然發現排水孔冒出一根根白色條狀物，湊近一看才發現，竟然是密密麻麻的「豆芽菜」聚集在濾網中，還有幾根長得特別高大，已經完全探出頭來，讓他實在哭笑不得，直呼「老婆，妳是真的沒地方幫兒子種綠豆嗎？」

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他在臉書社團《爆廢公社》PO出這張照片，從綠豆的生長狀況來看，應該已經種了好幾天，而且發育的特別良好，每根都直挺挺的從排水孔竄出，即使是在洗水槽如此卑微的環境，它們依舊奮力地往上成長。網友看到這畫面全笑說，「這樣才不會忘記澆水呀！洗手+澆水一舉兩得XDD」「是豆芽菜，你的午餐」「這樣才不會泡爛，剛好濕度。」

▲很多人小學都有在家種過豆芽菜。（示意圖／Pixabay）



事實上，過去還發生過有人夫煮綠豆湯時，有幾顆綠豆不小心掉進水槽排水孔的濾網中，當時他和老婆都沒有注意到，想不到過幾天綠豆竟然發芽了，「搞得我突然不知道是要處理掉，還是移植然後繼續種。」

當時還有其他網友在貼文底下PO出照片，想不到他真的用洗水槽濾網種過綠豆，而且還順利種出一大盆，已經可以再炒好幾盤豆芽菜來吃，因為濾網可以把過多的水分濾掉，洗東西時還能順便替它澆水，所以成功率非常高。

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