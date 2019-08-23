揪感心！ foodpanda外送員擦撞倒地　霸氣姊大街擋車防二次傷害

▲▼ foodpanda外送員車禍，人車倒地受傷，熱心民眾幫忙維持交通、撿拾散落滿地的零錢。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中山路23日中午12點許，foodpanda魏姓外送員外送時與另一黃姓女騎士發生擦撞意外，兩台機車因此倒地，外送員身體多處擦挫傷、還留著鼻血，零錢散落滿地，一旁熱心民眾見狀急忙上前協助該外送員撿拾零錢，並協助現場交通疏散，避免兩位騎士被其他車輛撞傷。嘉義市消防隊第一大隊趕抵現場，先行評估傷者傷勢及初步包紮後送陽明醫院，詳細事故原因警方調查釐清中。

▲▼ foodpanda外送員車禍，人車倒地受傷，熱心民眾幫忙霸氣站在路中央協助車輛分流，避免傷及車禍兩人。（圖／讀者提供）

救護人員23日獲報後趕抵現場，見到幾位熱心民眾幫忙指揮交通，一霸氣大姊站在路中央將車流引開，另兩位協助機車騎士撿拾外送員散落滿地的零錢，警方到場後隨即置放三角錐接手交通疏導，救護人員則替魏姓外送員及黃姓女騎士做初步檢傷及包紮，過沒多久，魏姓外送員同事也趕抵現場協助後續事宜。

▲▼ foodpanda外送員車禍，人車倒地受傷，熱心民眾上前幫忙。（圖／讀者提供）

由於魏姓外送員全身多處擦挫傷，救護人員先初步協助傷口清洗，在給予止血包紮，另外一位黃姓女騎士則腰部，足踝疼痛，兩人都被送到陽明醫院救治，相關責任及原因由警方接手調查釐清。