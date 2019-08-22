媽簽聯絡簿順手畫插圖　老師「卯起來尬畫」一片繽紛：變塗鴉本了～

▲兒子聯絡簿變媽媽和老師的畫本了！（圖／Carol Chou‎授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

從幼稚園到國中，家長都必須透過「簽聯絡簿」了解孩子在學校的生活，也可以順便和老師交流。一名媽媽在幫孩子簽名時就信手拈來，在空白處畫了小圖案，沒想到卻引發老師跟風一起畫，2人一來一往，讓孩子的聯絡本變身成塗鴉本，網友們見狀後都大讚有才。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」中分享兒子的聯絡簿，她表示兒子目前正在上暑期班，某次她幫簽聯絡簿時，心血來潮畫了個小插畫。沒想到隔天回來，發現「小美老師」也跟風在本子上畫了簡單的插圖，2人就這樣越畫越認真，每天尬畫，讓聯絡簿都變成插畫本了。

請繼續往下閱讀...

▲都蠻像的耶！（圖／Carol Chou‎授權提供）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，她所畫的插圖包含了美少女戰士、皮卡丘、小丸子、阿拉蕾和叮噹貓，其他的哈姆太郎、拉拉熊和蛋黃哥則是老師的作品，且都用心上了顏色。媽媽表示，其實自己是受到版上一位「林爸爸」的創意簽名所啟發，雖然自己並非職業畫家，但目前也靠著每天跟老師交流增進畫畫技巧，希望有一天能像林爸爸一樣厲害。

►生火了！連我媽都用到發光

原PO還說，她和老師每天都在期待對方會給什麼驚喜，就連兒子都會好奇問說「今天要畫什麼」，應該也覺得擁有一本繽紛的聯絡簿很開心，以後也會留起來當作紀念。

網友們看到照片後都相當驚嘆，「老師終於找到上班的樂趣」、「這樣小孩就無法模仿你簽名了」、「老師拚了啦」、「被家庭以及當老師耽誤的藝術家」、「根本是大人的塗鴉本了」、「超厲害的」、「可以也畫一個送我嗎」、「天啊！有童心」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼ 傳說中的林爸爸簽名。