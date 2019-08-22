影／大雨後上路！妹子騎一半「渦輪增壓」神改裝　網求收編：這輩子沒這麼快過

網搜小組周亭瑋／綜合報導

受低壓帶籠罩影響，昨天北台灣的雨來得又大又急，一名女網友擦拭完愛車後便騎上路，怎料半路上她猛然發現，儀表板上有隻大蝸牛，還不斷探頭向前看，讓她嚇到險些摔車，不禁苦笑「你可不可以不要自以為是寵物阿！」

▲兜風囉XDDD。（圖／原po授權引用）

請繼續往下閱讀...

女網友昨晚在「爆廢公社」發文提到，「下午台北下大雨，所以騎車前我100%先擦車+儀表板，可就真的沒擦到你啊！結果...騎過個橋低頭看一下時速表，我真他X嚇一個差點摔車，你告訴姑奶奶，你到底從哪爬出來的。」

▲昨午後對流旺盛引發豪雨。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

只見儀表板上出現一隻大鍋牛，模樣莫名可愛，但體型讓人瞬間起雞皮疙瘩；好笑的是，蝸牛沿路不斷伸縮、探頭，好像很嗨的一直看向前方，原po不禁苦笑，「我知道你毫無任何威脅性，但最後我鼓起勇氣拿抹布，抓著你放生在大樓旁的小花圃裡。」

看到這一幕，網友們紛紛回應，「牠這輩子還沒那麼快過」、「渦輪增壓終於修好了，跑好快」、「他想搭便車或希望妳收編」、「讓他感受一下飆速度的快感嘛！一輩子難得的機會」、「蝸生終於體會到Turbo境界惹」、「搭個便車喔」、「收服小蝸一隻」；而女網友也幽默回應，「黏液順便噴發。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以