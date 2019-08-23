快訊／軍公教年改釋憲案大部分合憲！政院：證明年改有其必要

▲行政院召開記者會回應年改釋憲。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，並宣告有關軍公教年金改革的28條法律規定部分違憲、部分合憲。行政院發言人Kolas Yotaka 對此回應，大法官釋憲結果證明基於公共利益，年改有其必要性。

軍公教年金改革釋憲標的針對3項法令、28個條文，分別為《陸海空軍軍官士官服役條例》10條、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》各9條。總計這次大法官公布的3號解釋，聲請人爭執遭受侵害的財產權、平等權、工作權，以及信賴保護原則、法律不溯及既往原則等等爭點，大法官均認為沒有違憲，全數宣告合憲。

解釋文於23日公布，在釋字781、782、783號3份解釋中，大法官宣告大部分的條文均合憲。但對於軍公教人員，若領取退休俸時，又再就任私立大學專任教師或私立學校職務，而且每月支領薪資總額超過「每月基本工資」或超過「公務員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者」，須停止領取退休俸；大法官認為這樣的規定違反憲法保障平等權規定，宣告此項規定立即失效。

Kolas 針對釋憲結果回應，大法官接受行政院對於推動年改法理上的主張，大部分都合乎憲法，不違背信賴保護原則，政明基於公共意義年改有其必要性，同時要感謝相關部會同仁這段時間的努力。

Kolas 特別向軍公教人員致謝，「尤其更要向軍公教朋友表達最高敬意與最深歉意」。