向軍公教致最高敬意與歉意！1169人受影響...政院針對違憲擬配套

▲行政院召開記者會回應年改釋憲。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，並宣告有關軍公教年金改革的28條法律規定部分違憲、部分合憲。行政院發言人Kolas Yotaka 在回應年改釋憲記者會中特別向軍公教朋友表示「最高敬意、最深歉意」，另外，違憲部分受影響人數粗估1169人，政院將針對違憲部分研擬配套措施。

總計這次大法官公布的3號解釋，聲請人爭執遭受侵害的財產權、平等權、工作權，以及信賴保護原則、法律不溯及既往原則等等爭點，大法官均認為沒有違憲，全數宣告合憲。

解釋文在釋字781、782、783號3份解釋中，大法官宣告大部分的條文均合憲。不過，其中軍公教人員，若領取退休俸時，又再就任私立大學專任教師或私立學校職務，而且每月支領薪資總額超過「每月基本工資」或超過「公務員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者」，須停止領取退休俸；大法官認為這樣的規定違反憲法保障平等權規定，宣告此項規定立即失效。

Kolas 於回應年改釋憲記者會中，特別向軍公教朋友致意，「對於相關部會同仁這段時間努力，我們表示感謝，尤其更要向軍公教朋友表示最高敬意、最深歉意，感謝為了讓年金永續，共同支持這一場年改。」

政委林萬億針對違憲部分說明，據統計截至8月1日，退休軍公教再任私校專任教師停領退休俸者有1169人，「我們會針對這部分進行後續必要的配套處理，進行行政處理，以及必要的修法。」他強調，政院尊重大法官解釋內容，一定會做相當的配套措施及修法。

針對這一千多人領退休俸外還可同時領在私校的薪水，如此「領雙薪」是否會衝擊政府財政，林萬億回應，因為整體人數並不多因此與財政因素無相關。至於修法何時提出，政委羅秉成表示，政院有機會在立法院下個會期提出相關修法。