社會 社會焦點 保障人權

即時影像疑拍到異常火光！專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

F-16戰機花蓮外海失事。（圖／空軍提供）

▲F-16戰機花蓮外海失事。（圖／空軍提供）

圖文／CTWANT

空軍1架F-16戰機於6日晚間失事，29歲的飛行員辛柏毅不幸落海失聯，軍方持續全力投入搜救行動。根據位於花蓮石梯坪的即時錄影器畫面顯示，失事當下可見1道短暫的噴射火光。空軍內部人士研判，該火光外觀非常類似彈射座椅啟動時的火箭助推尾焰，不排除飛行員因空間迷向，在姿態判斷錯誤的情況下「倒著彈射」，直接墜入海中。

據《中時新聞網》報導，事發當晚即有網友注意到，花蓮石梯坪的即時直播畫面中，海面一度出現不尋常火光，時間點與空軍對外公布的戰機失聯時間大致相符。據悉，該海域平時海況相對平穩，此次突如其來出現的異常火光，極有可能正是F-16戰機失事的瞬間畫面。

由於當時畫面四周一片漆黑，火光本身又十分微小，肉眼難以辨識，但經放大後可清楚看到火光呈現「向斜下方噴射」的狀態，外觀並不像單純的機體起火，或是飛機直接撞擊海面所引發的爆炸。

熟悉F-16性能的空軍士官指出，該道火光型態更接近彈射座椅啟動時所產生的尾焰。考量空軍已證實飛行員當時發生空間迷向的狀況，辛柏毅極可能在判斷失誤下，於錯誤姿態中進行彈射，導致彈射方向朝下，直接撞入海中。這項推測也與空軍先前對外說明的事發經過與通聯紀錄相符。

空軍督察長江義誠少將昨（7日）表示，飛行員辛柏毅在高度約2600呎時，曾連續３次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，但由於目前尚未接獲信標機所發出的任何求救訊號，因此仍無具體事證能證實飛行員已成功跳傘。不過江義誠也指出，依照既定程序，完成呼叫後理應立即執行彈射。

1位不具名的前空軍高層直言，從現有影像來看，確實不能排除向下彈射的可能，由於信標機的發報必須透過求生包被啟動才能運作，亦即飛行員彈射後，人椅分離、降落傘順利張開，才會拉動信標機的啟動插銷。這一連串機制通常在高空或降落傘能正常開傘的情況下才會完成；若是在低空向海面彈射，降落傘無法張開，信標機自然也不會被啟動，此狀況便能解釋為何彈射後始終未接收到信標訊號。

此外，依規定飛行員身上皆配戴求生背心，通常在接觸海水後會自動充氣以提供浮力，部分飛行員亦隨身攜帶發報設備。然而若是以高速向海面彈射，劇烈撞擊極可能導致求生背心與發報機嚴重受損，進而無法正常發揮功能。

目前該段監視影像已交由空軍掌握，相關單位正同步比對時間軸與其他事證，以研判影像的可信度，並依攝影機拍攝角度推估可能的落海位置，作為後續搜救的重要參考。

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

大陸河南省鄭州市近日發生一起離譜卻值得警惕的醫療事件。23歲男子小鄭（化名）因在網路上看到所謂「偏方」傳言，出於獵奇與好奇心理，竟透過網購購得一條5公分長的活體水蛭，並將其塞入自己的尿道，企圖嘗試不明效果，最終釀成嚴重健康危機。

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

辛柏毅倒著彈射周刊王

