快訊／軍公教年改釋憲案公布　年改條文大部分合憲、僅一項違憲

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，並宣告有關軍公教年金改革的28條法律規定部分違憲、部分合憲。這也是繼1996年後，大法官第二度一日公布3號解釋案。

軍公教年金改革釋憲標的針對3項法令、28個條文，分別為《陸海空軍軍官士官服役條例》10條、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》各9條。司法院受理後在5月初針對公教年改部分召開說明會，但聲請的立委要求延期辦理，並擇日進行言詞辯論，才符合正當司法程序。大法官隨後決定，在6月間召開憲法法庭，聽取雙方意見。

解釋文於23日公布，在釋字781、782、783號3份解釋中，大法官宣告大部分的條文均合憲。但對於軍公教人員，若領取退休俸時，又再就任私立大學專任教師或私立學校職務，而且每月支領薪資總額超過「每月基本工資」或超過「公務員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者」，須停止領取退休俸；大法官認為這樣的規定違反憲法保障平等權規定，宣告此項規定立即失效。

另外大法官也宣告，軍公教退休人員領取退休俸時，政府須考量國家整體財政、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率，做出調整。但大法官認為，政府還應該要考量消費者物價指數的變動達到一定百分比時，也一併做出調整退休俸的給付，要求主管機關修正相關規定。

總計這次大法官公布的3號解釋，聲請人爭執遭受侵害的財產權、平等權、工作權，以及信賴保護原則、法律不溯及既往原則等等爭點，大法官均認為沒有違憲，全數宣告合憲。

▼軍公教年改釋憲案公布，呂太郎秘書長出面宣布釋憲結果。（圖／記者李毓康攝）



