　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／軍公教年改釋憲案公布　年改條文大部分合憲、僅一項違憲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委聲請的軍公教年改釋憲案，大法官會議在23日做出釋字781、782、783號3份解釋，並宣告有關軍公教年金改革的28條法律規定部分違憲、部分合憲。這也是繼1996年後，大法官第二度一日公布3號解釋案。

軍公教年金改革釋憲標的針對3項法令、28個條文，分別為《陸海空軍軍官士官服役條例》10條、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》各9條。司法院受理後在5月初針對公教年改部分召開說明會，但聲請的立委要求延期辦理，並擇日進行言詞辯論，才符合正當司法程序。大法官隨後決定，在6月間召開憲法法庭，聽取雙方意見。

解釋文於23日公布，在釋字781、782、783號3份解釋中，大法官宣告大部分的條文均合憲。但對於軍公教人員，若領取退休俸時，又再就任私立大學專任教師或私立學校職務，而且每月支領薪資總額超過「每月基本工資」或超過「公務員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者」，須停止領取退休俸；大法官認為這樣的規定違反憲法保障平等權規定，宣告此項規定立即失效。

另外大法官也宣告，軍公教退休人員領取退休俸時，政府須考量國家整體財政、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率，做出調整。但大法官認為，政府還應該要考量消費者物價指數的變動達到一定百分比時，也一併做出調整退休俸的給付，要求主管機關修正相關規定。

總計這次大法官公布的3號解釋，聲請人爭執遭受侵害的財產權、平等權、工作權，以及信賴保護原則、法律不溯及既往原則等等爭點，大法官均認為沒有違憲，全數宣告合憲。

▼軍公教年改釋憲案公布，呂太郎秘書長出面宣布釋憲結果。（圖／記者李毓康攝）

▲▼軍公教年改釋憲案公布,呂太郎秘書長出面宣布釋憲結果。（圖／記者李毓康攝）

 
 

ET快訊
私菸10009只取一條！他買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790
砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑
快訊／白鹿颱風第一槍　蘭嶼綠島宣布「今晚停班停課」

關鍵字：法律,人權,年金改革,軍公教,退休教師,大法官,釋憲,司法院,憲法法庭,大法官,立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

憲法法庭續爭鋒　公務員年金改革再起爭論

司法院召開憲法法庭　審理軍人年金改革是否違憲

公教年改釋憲案　大法官決議受理召開說明會

批砍年金「砍過頭」　錢去哪？全教總要求蔡政府公布公教退撫明細

不滿軍公教退休年金改革　退休教師團體聲請釋憲

軍人年金改革憲法法庭公開說明會　正反激辯求解釋

反軍人年金改革　800壯士93軍人節聲請釋憲

幫喬糾紛！她仰頭喝下OO秒倒...男友麻吉起邪念　扛旅館「激情衝刺+偷拍」

萬里龜吼岸際驚見男浮屍　警消、海巡打撈上岸待指認

砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

幫喬糾紛！她仰頭喝下OO秒倒...男友麻吉起邪念　扛旅館「激情衝刺+偷拍」

萬里龜吼岸際驚見男浮屍　警消、海巡打撈上岸待指認

砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑

快訊／中山高北上341km大貨車起火 現場回堵7公里

吸引情侶檔下海詐騙　「葡萄牙免費吃住1個月」還可拿10萬

金派！騎士行車糾紛7pupu「持起子猛戳」　路過正義哥勇敢壓制

獨／「夾腳拖雙盜」拂曉出擊　50秒撬開自助洗衣兌幣機抱走2萬

男大生赤腳闖民俗診所！直衝廚房「喃喃自語」：我的刀呢

結婚25年！妻沉迷賭博又逃家　他心碎幫還「600萬」...見恐嚇信崩潰休妻

快訊／中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪

快訊／軍公教年改釋憲案大部分合憲！政院：證明年改有其必要

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

外傳裁員360人燦星旅遊3點澄清　旅遊業者：留住人才是關鍵

中職／富邦悍將本周決定3洋投　伍鐸24日最後期末考

新北市9／1取消「電動車免費停車位」！都是久佔不充電害的

夢想中的美宅！裝修前「公領域機能」要or不要　大補帖一次看

LIVE／白鹿逼近...警戒區擴大！氣象局17：40說明最新動態

白鹿陸警再擴大！高雄、花蓮也納警戒　周六「大豪雨熱區」出爐

黑道哥火拼完下體倒左勃起　醫照片子驚呆「子彈貫穿x頭最頂端」！

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋主導　白色聯盟政黨已正式立案

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

快訊／軍公教年改釋憲案　年改條..

轎車雙黃線迴轉　女騎士迎面撞上..

黑心胡椒鹽案　公司高層判刑定讞

女騎士撞迴轉車　姊集氣求醒來

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠　

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

24億元海洛因走私　通緝3陸籍..

256張限速5km烏龍罰單　桃..

即／北投「一之鄉」工廠深夜火警..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

醋意男持刀砍人　計程車濺血3人..

快訊／民雄大士爺文化祭傳氣爆火..

「老公和老女人4P」人妻3點發..

更多熱門

相關新聞

選立委？　「學姐」透露真實想法…

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩是否投入2020立委選舉，為台灣民眾黨搶下一席立委席次，備受各界關注。對此，黃瀞瑩23日接受廣播節目專訪時表示，想先把副發言人的工作做好。

年改釋憲即將宣布　4百多人集結司法院

幸福人壽掏空案更審　鄧文聰遭判刑16+4年

前刑事局主秘許瑞山涉貪　更審無罪

苗栗縣長徐耀昌涉貪　二審改判無罪

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

「20190823」超罕見　網喊長知識

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面