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港10所大學學生會：9/2起展開2周「罷課不罷學」行動　催促政府回應5大訴求

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▲▼香港大學生16日穿上黑衣於遮打花園展開集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港大學生與教育專業人員協會16日於遮打花園展開集會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

暑假即將結束，許多學生正準備新學年到來。不過有港媒指出，因為港府遲遲未回應5大訴求，因此香港10所大學學生會宣布，將從9月2日起展開為期2周的「罷課不罷學」行動，包含罷課集會及公民講堂，要求政府在9月13日晚上8時前正面確實回應訴求，如果依舊沒結果，將考慮升級抗爭行動。

據《香港經濟日報》報導，「罷課不罷學」暫時有10間大專院校參與，各院校會先在9月2日下午3點半於中大百萬大道舉行罷課集會，之後在9月13日，也就是要求政府回應訴求的截止日，於遮打花園舉行公民講堂；而各大專院校亦會於罷課期間分別在校內辦講堂，邀請教授分享有關反修例議題的看法，或者計劃在罷課期間，到社區向市民宣傳罷課的理念和原因。

▲▼香港大學生16日穿上黑衣於遮打花園展開集會。（圖／達志影像／美聯社）

香港大學學生會署理會長黃程鋒表示，罷課行為為期2星期，他們是為了催促政府在9月13日下午8點前「正面確實回應5大訴求」，這2周時間已經足夠讓政府做出回應，如果政府不能在學界定下的截止日前回應5大訴求，學界不排除將行動升級，如無限期延長罷課、或發起「三罷」行動。

被問到學生會有沒有和各自院校討論罷課安排，多數學生會表示，校方未針對罷課進行安排，好比如何計算出席率等，他們會再向校方商討處理缺席的方法。而城大、恆大、樹仁大學的代表則回應說，校方已經了解並尊重同學罷課安排，可能會為罷課學生提供補考、補課等措施。

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關鍵字：逃犯條例,大專院校,大學生,香港,5大訴求,反送中,罷課不霸學,學生會

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