822響應「反修例集會」　香港8校學生會：9/2將發起罷課

▲香港學生22日發起集會。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港「822中學生反修例集會」22日下午在中環愛丁堡舉行，有超過千名學生響應。有出席學生表示，希望學界能響應9月的罷課行動，對政府表達不滿，藉此要求撤回《逃犯條例》的修訂。

綜合港媒報導，有港人日前發起「822中學生反修例集會」，當時有獲得警方的不反對通知書，允許從上午10點開始，集會至晚間8點30分，另要求至少要安排20名糾察隊，在集會期間給予協助。

這場集會從下午3點開始，會場設有「連儂牆」，讓學生寫下想說的話，開始前已有許多黑衣人聚集。公民黨立法會議員、前國泰航空機師譚文豪下午3點20分指出，許多人的眼光只聚焦在前線、衝擊的畫面，而忽略了其他族群的努力，很慶幸現在的中學生具備獨立思考的能力，做出中年人無法做到的事，希望學生能繼續努力。

▼香港學生22日發起集會，以此表達不滿。（圖／路透）



一名16歲學生表示，出席集會只是要讓世界知道，香港學生並非對政治冷感，而是因為「被政府與警察打壓」，希望下一代能受到公平的對待。至於是否響應罷課，這名學生則說，會用相應的方法來支持行動。

此外，根據《中央社》報導，有8所香港學校的學生會聯合聲明，9月2日將發起為期2周的罷課活動，對政府表達不滿，希望能撤回《逃犯條例》的修訂。學生會說明，如果林鄭月娥下個月(9月)13日前沒有回應5大訴求，將採取進一步行動。