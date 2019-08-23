《人民日報》斥「專列護送暴徒」　港鐵急出新規：再遇暴力可停止服務

▲西鐵元朗站。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威民眾21日晚再次在元朗站舉行集會，隨後還搭乘港鐵安排的特別列車離開。大陸官媒《人民日報》22日在微博發表評論，質疑港鐵這樣做有否「掂量過輕重」。港鐵深夜急出新規，「以後若遇到緊急情況，港鐵可能會在沒有預先通知的情況下，立刻停止有關車站運作及列車服務，甚至關閉車站。」

綜合港媒報導，港鐵就「免費專列」作出解釋，在近月多次公眾活動期間，公司曾因應警方在個別鐵路車站附近進行驅散行動時，在顧及乘客和員工的大前提下，作出相應特別列車服務安排，包括已載客列車不停某車站，避免乘客進入受影響車站，以及安排沒有載客的列車，直接到車站接載滯留乘客離開。

港鐵強調，上述措施是以乘客的利益為大前提，事前一直與運輸署及警方等相關政府部門保持溝通。

港鐵表示，在作出特別列車服務安排時，將會繼續在安全情況下盡可能提供列車接載滯留乘客，但如站內發生打鬥、破壞、及其他暴力事件，在緊急情況下有可能會在沒有預先通知的情況下，即時停止有關車站的運作及列車服務，甚至關閉車站。港鐵還說，「警方在有需要時，會進入車站執法。」

另外，港鐵還表示，最近多次有人故意破壞車站內設施，影響車務正常運作，對其他乘客構成危險，「有部份人士更在太古及葵芳站持續以粗言穢語辱罵車站職員，不讓他們離開，甚至威脅他們人身安全，這些行為完全不能接受。」

▼港鐵香港站。（圖／CFP）