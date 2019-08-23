港民號召824機場「和你塞」行動　機管局：正申請延長「禁制令」期限

▲香港網友計畫24日再次於機場展開示威行動 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》的示威行動一波接一波，有香港網友計畫本周六（24日）再發起「和你塞」行動，打算藉此「測試機場交通壓力」。不過機管局於上周三（14日）向法庭申請的「臨時禁制令」在今（23）日就到期了，因此官方正在申請延期，希望保障機場正常運行及旅客行程。

綜合港媒報導，機管局指出，向法庭申請臨時禁制令是禁止任何人「非法地」及「有意圖地」阻礙或干擾香港國際機場的正常使用；不過禁制令於今（23）日屆滿，留意到24日有人會用不同方式妨礙香港國際機場運作，例如故意堵塞前往機場的道路，因此正針對臨時禁制令申請延期。

▼「和你塞」行動文宣圖。（圖／翻攝自香港連登討論區）

機管局呼籲，任何人都不應該干擾機場正常運作及旅客的行程，會與機場保安、警方、交通營辦商以及業務夥伴保持緊密溝通，有需要時會啓動應變機制。港鐵則說，機場快線列車服務及市區預辦登記服務目前都恢復正常，機場快線列車恢復10-12分鐘一班，香港站及九龍站的市區預辦登機手續，會在航班起飛前90分鐘截止。

據悉，「和你塞」行動將在24日早上7時開始，網友要求民眾使用公共交通工具如機場鐵路、機場巴士，或計程車、私家車不斷來往機場，藉此「測試機場交通壓力」，他們也強調活動和平，並不會叫任何口號，並不會強行阻擋任何旅客、機組人員等進出客運大樓。

香港航空業等7間工會聯合發聲明表示，先前的機場集會已嚴重損害香港機場的聲譽和經濟，「帶來不可估量的損失」，「堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動」，要求示威人士停止衝擊機場，不要再以香港經濟命脈作賭注。