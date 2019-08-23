快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

英國駐港領事館職員鄭文傑被捕的消息傳出後，有消息傳出，鄭之所以被捕，可能與「疑似」在深圳高鐵高喊「滾回中國」有關。對此，大陸官媒《環球時報》22日表示，鄭因為涉嫌嫖妓，被警方判處15天行政拘留的處罰，沒有進行通報是出自個人請求。