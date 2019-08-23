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快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

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▲▼警方在葵芳站發射催淚彈，不過港鐵卻未對此做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在葵芳站發射催淚彈，引發市民強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

香港22日晚間10時許，港鐵葵芳站車站控制室外聚集多名示威者，要求車站職員交代奎芳站催淚彈事件，至23日凌晨仍有數十名示威者持續聚集，過程中有示威者指稱一名男子打人，隨後進入站內通道躲避，多名示威者起鬨要求港鐵交代。

香港8月11的反對修訂逃犯條例運動中，多地爆發激烈警民衝突，警方於驅散示威者時，於葵芳站內施放催淚彈，遭人質疑於室內使用催淚彈違反使用說明，且可能影響人體健康。

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關鍵字：香港反送中,逃犯條例,葵芳站,粵港澳要聞

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