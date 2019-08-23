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一千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等11年　網跪長知識

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▲日曆（圖／記者劉維榛攝）

▲今天是質數日，1000年只有53天！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

錯過今天，就要再等11年！今（23）日，大家除了想到是金門八二三砲戰，其實還有另一個特殊的含意，就是「質數日」，西元2000年至2999年中，只有53天有這樣的罕見日子，下次要等到2030年才遇得到，快來一起揭密。

臉書粉絲團「2019完成度‰」轉貼一則冷知識文章，今天是2019年8月23日看似平常的日期，其實暗藏神秘結構，仔細看這串數字20190823無法被2整除，數學上的質數，就是指在大於1的自然數中，除了1和該數自身外，無法被其他自然數整除的數。

請繼續往下閱讀...

更有有趣的是，部落客「oldj's blog」PO文解釋，若將20190823去掉左邊任意數字，剩下的部分仍為質數，意即為「質數日」，排列如下：

20190823→質數

0190823→質數

190823→質數

90823→質數

0823→質數

823→質數

23→質數

3→質數

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▲日曆（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友驚呼，長知識了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「oldj's blog」實際一算「質數日」到底多罕見？結果發現2000年至2999年中只會出現53天，比例僅萬分之1.5，最近的一次日期是今年5月23日，一年之中幸運碰上兩次，至於下一次要等到2030年3月17日。

文章掀起瘋傳，眾多網友驚呼長知識了，「好酷喔～」、「這麼特別的日子還不趕快衝一波？」、「是嗎？823砲戰」、「質數的日子耶」、「但今年523也是耶」、「是我誕生日」。

「53天質數日」曝光，如下：

20000107→2000年01月07日
20000503→2000年05月03日
20010223→2001年02月23日
20010313→2001年03月13日
20031223→2003年12月23日
20060107→2006年01月07日
20070823→2007年08月23日
20100907→2010年09月07日
20130223→2013年02月23日
20190523→2019年05月23日
20190823→2019年08月23日
20300317→2030年03月17日
20360317→2036年03月17日
20400307→2040年03月07日
20400823→2040年08月23日
20480107→2048年01月07日
20600317→2060年03月17日
20660617→2066年06月17日
20700103→2070年01月03日
20700223→2070年02月23日
20700307→2070年03月07日
20700523→2070年05月23日
20721013→2072年10月13日
20910103→2091年01月03日
20930113→2093年01月13日
21000313→2100年03月13日
21000907→2100年09月07日
21050503→2105年05月03日
21320107→2132年01月07日
21330313→2133年03月13日
21360223→2136年02月23日
21870223→2187年02月23日
21890107→2189年01月07日
21990523→2199年05月23日
23000617→2300年06月17日
23010313→2301年03月13日
23100313→2310年03月13日
23970313→2397年03月13日
24021013→2402年10月13日
24050503→2405年05月03日
24090907→2409年09月07日
24270223→2427年02月23日
24350503→2435年05月03日
24501223→2450年12月23日
24900307→2490年03月07日
26001013→2600年10月13日
26070313→2607年03月13日
26150503→2615年05月03日
26190313→2619年03月13日
26931013→2693年10月13日
27020113→2702年01月13日
27080107→2708年01月07日
29331013→2933年10月13日

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪
軍公教年改釋憲案宣布　部分違憲、部分合憲
1千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等

關鍵字：質數日,日期,21世紀,知識,日曆

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