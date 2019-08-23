一千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等11年　網跪長知識

▲今天是質數日，1000年只有53天！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

錯過今天，就要再等11年！今（23）日，大家除了想到是金門八二三砲戰，其實還有另一個特殊的含意，就是「質數日」，西元2000年至2999年中，只有53天有這樣的罕見日子，下次要等到2030年才遇得到，快來一起揭密。

臉書粉絲團「2019完成度‰」轉貼一則冷知識文章，今天是2019年8月23日看似平常的日期，其實暗藏神秘結構，仔細看這串數字20190823無法被2整除，數學上的質數，就是指在大於1的自然數中，除了1和該數自身外，無法被其他自然數整除的數。

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更有有趣的是，部落客「oldj's blog」PO文解釋，若將20190823去掉左邊任意數字，剩下的部分仍為質數，意即為「質數日」，排列如下：

20190823→質數



0190823→質數



190823→質數



90823→質數



0823→質數



823→質數



23→質數



3→質數

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▲網友驚呼，長知識了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「oldj's blog」實際一算「質數日」到底多罕見？結果發現2000年至2999年中只會出現53天，比例僅萬分之1.5，最近的一次日期是今年5月23日，一年之中幸運碰上兩次，至於下一次要等到2030年3月17日。

文章掀起瘋傳，眾多網友驚呼長知識了，「好酷喔～」、「這麼特別的日子還不趕快衝一波？」、「是嗎？823砲戰」、「質數的日子耶」、「但今年523也是耶」、「是我誕生日」。

「53天質數日」曝光，如下：

20000107→2000年01月07日

20000503→2000年05月03日

20010223→2001年02月23日

20010313→2001年03月13日

20031223→2003年12月23日

20060107→2006年01月07日

20070823→2007年08月23日

20100907→2010年09月07日

20130223→2013年02月23日

20190523→2019年05月23日

20190823→2019年08月23日

20300317→2030年03月17日

20360317→2036年03月17日

20400307→2040年03月07日

20400823→2040年08月23日

20480107→2048年01月07日

20600317→2060年03月17日

20660617→2066年06月17日

20700103→2070年01月03日

20700223→2070年02月23日

20700307→2070年03月07日

20700523→2070年05月23日

20721013→2072年10月13日

20910103→2091年01月03日

20930113→2093年01月13日

21000313→2100年03月13日

21000907→2100年09月07日

21050503→2105年05月03日

21320107→2132年01月07日

21330313→2133年03月13日

21360223→2136年02月23日

21870223→2187年02月23日

21890107→2189年01月07日

21990523→2199年05月23日

23000617→2300年06月17日

23010313→2301年03月13日

23100313→2310年03月13日

23970313→2397年03月13日

24021013→2402年10月13日

24050503→2405年05月03日

24090907→2409年09月07日

24270223→2427年02月23日

24350503→2435年05月03日

24501223→2450年12月23日

24900307→2490年03月07日

26001013→2600年10月13日

26070313→2607年03月13日

26150503→2615年05月03日

26190313→2619年03月13日

26931013→2693年10月13日

27020113→2702年01月13日

27080107→2708年01月07日

29331013→2933年10月13日

►生火了！連我媽都用到發光