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印尼派翠號工作船彰化外海傾斜40度　海巡馳援平安救出40人

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▲▼海巡署中區分署救援彰化外海故障的印尼籍工作船，平安救出40人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲印尼籍工作船派翠號故障請斜40度，宛如電影船難，十分經縣。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

驚險一瞬間！彰化芳苑外海22日發生一艘印尼籍派翠工作船（PATRA OFF SHORE）故障傾斜意外，有沈船危機，船上40名船員待援，宛如電影情節般。海巡署中區分署立刻出動艦艇馳援，順利將人平安接駁上岸，安置在台中港旅客服務中心，有驚無險。

航港局台中港監控中心22日下午1點半左右獲報，有一艘印尼籍派翠工作船在彰化芳苑外海進行離岸風電探勘作業，疑似發生故障造成船身傾斜，恐有沈船危機。船上共有40名船員，其中印尼籍20人、馬來西亞18人、義大利1人、英國1人，急需救援。

▲▼海巡署中區分署救援彰化外海故障的印尼籍工作船，平安救出40人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼海巡署中區分署等救援單位到場進行救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼海巡署中區分署救援彰化外海故障的印尼籍工作船，平安救出40人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼海巡署中區分署救援彰化外海故障的印尼籍工作船，平安救出40人。（圖／記者李忠憲翻攝）

航港局立刻通報海巡署中區分署等搜救單位及運安會，成立海難災害應變小組，立刻趕往現場。搜救人員到場後發現，派翠號船齡約32年，因探勘管深入海底卡住，設備故障無法收回導致船體隨潮水傾斜約40度，有進水現象。船上已下錨4條鋼纜，並佈放3個救生筏及動力救生艇備用，船上40人均在甲板待援。

搜救單位也透過空偵機協助戒護，由於船身嚴重傾斜，船長當下宣布棄船。台中海巡隊艇立即運用小艇接駁船上人員，並於下午3點21分將受難船員全數救援上艇，所有船員雖飽受驚嚇，但平安載回台中港，安置在旅客服務中心，無人受傷。失事現場也由苗栗艦持續現場監控，並在海上警告標示。

▲▼海巡署中區分署救援彰化外海故障的印尼籍工作船，平安救出40人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲海巡署中區分署順利救援工作船上40人，抵達台中港。（圖／記者李忠憲翻攝）

海巡署中區分署表示，初步了解，船務公司認為派翠號進水原因疑似鑽探機具卡住，導致船身傾斜進水，詳情仍有待調查釐清。

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關鍵字：船難,沈船,傾斜,印尼,工作船,彰化,芳苑,派翠船難,海巡

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