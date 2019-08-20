東港印尼移工慶祝國慶　趣味競賽宛如小型運動會

▲屏東縣東港鎮印尼移工們於2019年8月18日在於東港鎮櫻花蝦廣場內舉行卬尼國慶日慶祝大會趣味競賽，吸引200多位印尼移工參與。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮的印尼移工們，18日在東港鎮櫻花蝦廣場舉行印尼國慶日慶祝大會趣味競賽，吸引200多位印尼移工參與，場面相當熱絡。

今年8月17日是印尼建國第74周年國慶日，在印尼當地舉行盛大的慶祝活動，東港印尼籍移工也在東港慶祝國慶。

這次次活動由東港印尼船員大會主辦，以隆重的歌唱印尼國歌《偉大的印度尼西亞》與升起紅白色組成的印尼國旗揭開活動序幕，而當國旗升起的那一剎，在場移工們莫不舉手敬禮，當國歌響起的那一刻，在場的移工們無不高聲同唱，讓人感受到他們對於國家滿滿的愛及思念。

隨後的趣味競賽中，移工們利用隨手可得的水果、布袋等物品，創造出趣味十足的吃蝦餅大賽、麻布袋鼠跳、協力木底鞋、吸奶瓶、咬木 瓜錢及拔河等競賽，加油吆喝聲此起彼落，熱鬧非凡。

東港警分局、屏東縣政府勞工處及移民署屏東專勤隊等單位在趣味的競賽中加入教育及宣導，由第三組組長許振和、外事警員鍾孟娟等員到場設攤並透過印尼通譯實施有關防制人口販運、交通安全及反毒宣導，讓在場移工們瞭解自身權益、交通安全的重要性，讓他們感受到警方及政府的用心及滿滿人情味。