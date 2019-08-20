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自用車「上漆」偽裝小黃　短距載客收千元！彰化5駕駛各罰10萬

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▲▼彰化監理站抓白牌車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化火車站出現自用車「上漆」偽裝成小黃非法攬客。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

小心誤搭！彰化火車站周邊近來出現有車主將轎車車身漆成黃色，偽裝成計程車非法攬客，日前就有乘客誤認搭乘，短短距離就被收費上千元，怒而投訴，彰化監理站據報前往攔查，果真查獲白牌車違法載客，當場重罰駕駛新台幣10萬元，並吊扣車牌照、駕照各4個月，讓原本想「發大財」的駕駛直嘆，真的得不償失。

彰化監理站長王顯文表示，彰化火車站周邊常有車身漆成黃色偽裝成計程車的自用車違法攬客，民眾、遊客以為是合法計程車而搭乘，待到達目的地時，才發現該車沒有里程計費表，遭白牌車駕駛「獅子大開口」，不少人因擔心人身安全選擇付費解決。

▲▼彰化監理站抓白牌車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼監理站會同縣警局交通隊擴大稽查，共查獲5件自用車攬客收費，重罰駕駛10萬元、吊扣車牌照、駕照。

▲▼彰化監理站抓白牌車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化監理站抓白牌車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

因此，監理站會同縣警局交通隊從今年5月起至8月上旬於彰化市區擴大稽查，共查獲5件以自用車輛攬客收費，其中2件就是以黃色車身偽裝成合法計程車攬客收費，5件違法載客案件都各被重罰10萬元。

王顯文指出，只要是自用車如經查獲有非法載客，依《公路法》、《汽車運輸業管理規則規定》，可處10萬元至20萬元罰鍰，車輛的大牌及駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。

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關鍵字：彰化,監理站,非法攬客,自用車

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