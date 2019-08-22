學生被辱是「猴子」！　印尼西巴布亞示威者縱火焚燒大樓　囚犯趁機逃獄

▲一名員警舉起步槍驅趕示威民眾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

印尼西巴布亞省（Papua）19日發生動亂，千名示威者縱火焚燒當地議會大樓，還與警方爆發街頭衝突。衝突起因是17日印尼74週年獨立紀念日當天，有43名大學生涉嫌對國旗不敬，警方在逮人之前，向宿舍發射催淚彈，直呼學生是「猴子」。雖然學生在隔天就被釋放，但過程中警方被指控種族歧視、言語羞辱和不當對待學生的行徑，讓許多巴布亞人不滿，因而走上街頭抗議。

根據外媒報導，警方朝著抗議民眾噴灑催淚瓦斯和水柱，阻止示威者在街上繼續擾亂秩序。示威民眾縱火焚燒首府曼諾夸里的地方議會大樓，連最大城市索龍的一間監獄也遭到燒毀，超過250名囚犯趁機逃獄，當地機場因為被人為破壞，導致所有航班立即取消。

西巴布亞省副省長拉科塔尼(Mohamad Lakotani)表示，「鄰近議會大樓的市中心、市場和港口，以及購物中心，所有這些地方都受到暴動波及。事實上，整座城市幾乎陷入癱瘓，無法運作。」

印尼政府和巴布亞當局指出，爆發動亂後，已經增派約1200名軍警進駐曼諾瓦里和梭隆市。印尼國家警察發言人穆罕默德（Muhammad Iqbal）22日表示，維安人員未配備實彈，且情勢「大抵在掌控下」。他說，「如果情勢升溫，當局將會增派更多的維安人員，這是標準作業。」

西巴布亞省索龍市長表示，「讓我們一起手牽手團結一心，拋開彼此的不同，維持一致團結起來，不管是巴布亞人還是非巴布亞人」。

1961年宣布獨立建國，歷經聯合國的主權協議，最終承認印尼於1969年併吞西巴布亞，此後印尼也在當地時施殖民政策，當地不斷發出獨立的聲音。根據《衛報》報導，西巴布亞獨立運動領袖文達（Benny Wenda）表示，「這個事件，點燃了巴布亞人60多年來的怒火！」

▼民眾高舉「停止對土著巴布亞人的恐嚇和種族歧視」的橫幅。（圖／達志影像／美聯社）