鹿港暗夜不平靜！半裸男狂砸8車　見警察連褲子也脫了還罵三字經

記者陳玉／彰化報導

家住彰化埔心鄉的柯姓男子，18日凌晨3點多突在鹿港鎮福興鄉中正路上瘋狂砸車，造成8輛路邊停車受損，警方出動8人圍捕，過程中柯男情緒激動，甚至把身上僅有的一條短褲都脫下來，全裸在大街上大聲叫囂，失控過程都被附近住戶錄下，直呼「今夜不平靜」；警方表示，獲報後約10分鐘就制伏柯男，因他情緒不穩仍留院觀察中，已請醫院抽血酒測，仍待結果出爐，才能釐清柯是否有服用違法藥物或飲酒。

▲柯男因情緒不穩，深夜砸車又脫褲拒捕，一度坐在大馬路上耍賴。（圖／翻攝自臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》）

鹿港警分局福興所長林仁傑表示，18日凌晨3點40分，30歲柯男裸上半身、穿著短褲，獨自到鹿港福興鄉中正路上，持路旁石塊對8輛路邊停車猛砸，造成8車的後車窗、側車窗等處受損，巨大破裂聲引起住戶關注，更有1名大樓警衛外出查看。

▲▼柯男躺在大馬路上大聲叫囂，警上前圍捕後送往醫院救治。（圖／翻攝自臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》）

柯男不滿被他人注目，竟衝進警衛室內抓起桌上東西丟向警衛，隨後又跑到街上，此時8名警力到場安撫情緒未果，柯竟脫掉身上僅有的一條短褲拒捕，全裸想要閃避員警，更大聲辱罵警方「X你娘」，失控情況都被錄下。

警方表示，8名警力約10分鐘內就制伏柯男，因他情緒不穩先送往醫院治療，已有請院方抽血酒測，待結果出爐後才能釐清是否喝酒或有服用藥物，柯男家屬也已到現場，但對柯是否有精神病史都未提到。