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彰化破獲史上最大私菸工廠　「查獲菸絲11噸」可做78萬包香菸

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▲海巡署偵防分署高雄查緝隊會同相關單位人員在彰化地區破獲破獲史上最大私菸工廠案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊會同相關單位人員在彰化地區破獲破獲史上最大私菸工廠案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，彰化地區私菸業者利用偏僻鄉間租賃倉庫，雇用逃逸移工製造私菸牟利，專案小組歷經數月的追查及蒐證，成功查獲捲菸成品2800支、捲菸機1台、菸絲約11公噸，約可製成78萬包香菸及大量香菸半成品、濾嘴等原料，為海巡署歷年來查獲最大私菸製造工廠。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊會同相關單位人員在彰化地區破獲破獲史上最大私菸工廠案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼查獲製做香菸原料。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊會同相關單位人員在彰化地區破獲破獲史上最大私菸工廠案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

偵防分署高雄查緝隊會同鳳山、彰化查緝隊、第五岸巡隊、刑事警察局南部打擊中心、彰化縣政府警察局會同彰化縣政府、高雄市政府菸酒科等單位組成專案小組，經報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦後，於日前確認工廠及倉庫地點後，旋即進行查緝。

查緝現場環境髒亂，不良菸品與菸絲隨地放置，角落蜘蛛網叢生，環境衛生髒亂不堪。據了解，部分不肖私菸業者向國外菸廠購買製菸過程產生之廢料，以走私方式或以肥料名義進口，甚至摻雜椰子殼等廢料，經機具加工切碎後，混雜菸絲捲成紙菸出售，將對國人健康造成嚴重危害。訊後依涉嫌違反菸酒管理法函送彰化縣政府依法裁處；另現場查獲越南籍逃逸移工則由彰化縣政府警察局依入出國及移民法移由移民署辦理。

偵防分署高雄查緝隊表示，這次查緝行動，成功攔阻劣質私菸上市，有效維護社會經濟秩序與保障國人健康，未來將持續強化各類查緝作為，推動全國性區域聯防查緝行動，全力防堵槍、毒走私及偷渡等不法情事。

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關鍵字：偵防分署,高雄查緝隊,彰化,私菸

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