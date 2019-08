鐵達尼號「14年後再現」　殘骸遭微生物啃食一半…專家：它正被大自然消失

▲鐵達尼號現況。(圖/翻攝自Atlantic Productions)

記者陳亭伃/綜合報導

鐵達尼號沈船距今已百年,自從探勘家、科學家發現殘骸後也已14年,近日一隻國際深海探險隊再度潛到3800公尺的大西洋海底,重新一窺鐵達尼號的現況,但殘骸的崩壞程度竟遠遠超越科學家所預料。

綜合外媒報導,探勘隊前後進行5次調查,發現因鐵達尼號沉沒點就在強勁的海流帶上,海水洋流加上鹽分的侵蝕,讓金屬幾乎敵不過,其中有一部分已經完全消失在深海,其中右舷的船舶主管艙房附近損壞最為嚴重。鐵達尼號專家史蒂芬森(Parks Stephenson)表示,船的殘害被侵蝕的速度超越了大家的想像,其中像是船長專用的浴缸已經不見,特等倉、甲板室也正在慢慢消失中,「總之一切看起來像是被大自然吞噬」。

紐卡索大學學者費茲西蒙斯(Clare Fitzsimmons)表示,沈船上的微生物圈相當豐盛,而這些微生物也正在一點一滴吃掉船身的金屬,讓生鏽的狀況相當嚴重,一但逼近瓦解的狀態,只要有一點震盪恐怕就會崩塌成一堆塵土。

目前科學家正在研究,不同鋼鐵在大西洋深海將會花多少時間被腐蝕,來推斷鐵達尼後最終可能瓦解的時間點。只是再度重新檢視歷史知名沈船,卻發現隨著時間慢慢消逝,也讓研究學者、鐵達尼號迷相當感慨。

