鐵達尼號「14年後再現」　殘骸遭微生物啃食一半…專家：它正被大自然消失

▲鐵達尼號現況。（圖／翻攝自Atlantic Productions）

記者陳亭伃／綜合報導

鐵達尼號沈船距今已百年，自從探勘家、科學家發現殘骸後也已14年，近日一隻國際深海探險隊再度潛到3800公尺的大西洋海底，重新一窺鐵達尼號的現況，但殘骸的崩壞程度竟遠遠超越科學家所預料。

綜合外媒報導，探勘隊前後進行5次調查，發現因鐵達尼號沉沒點就在強勁的海流帶上，海水洋流加上鹽分的侵蝕，讓金屬幾乎敵不過，其中有一部分已經完全消失在深海，其中右舷的船舶主管艙房附近損壞最為嚴重。鐵達尼號專家史蒂芬森（Parks Stephenson）表示，船的殘害被侵蝕的速度超越了大家的想像，其中像是船長專用的浴缸已經不見，特等倉、甲板室也正在慢慢消失中，「總之一切看起來像是被大自然吞噬」。

紐卡索大學學者費茲西蒙斯（Clare Fitzsimmons）表示，沈船上的微生物圈相當豐盛，而這些微生物也正在一點一滴吃掉船身的金屬，讓生鏽的狀況相當嚴重，一但逼近瓦解的狀態，只要有一點震盪恐怕就會崩塌成一堆塵土。

目前科學家正在研究，不同鋼鐵在大西洋深海將會花多少時間被腐蝕，來推斷鐵達尼後最終可能瓦解的時間點。只是再度重新檢視歷史知名沈船，卻發現隨著時間慢慢消逝，也讓研究學者、鐵達尼號迷相當感慨。