大西洋底發現2.8兆噸最大淡水層　可注滿11億個奧運游泳池！

▲大西洋底發現巨大的淡水層。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

國際中心/綜合報導

原來海底也有淡水!近日有報告指出,美國東北沿岸的大西洋底下發現了一個巨大的淡水層,專家推測至少含有2.8兆噸的淡水資源,足以填滿11億個奧運標準規模的游泳池。更重要的是,世界上可能還有其他類似的海底淡水層,對於陸地上稀少的淡水資源來說,這無疑是一個非常好的消息。

據CNN報導,上週發表在《科學報告》(Scientific Reports)的一項研究顯示,美國哥倫比亞大學和伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution)的研究人員在美國東北沿岸的大西洋底探查海底的淡水層,因為早在20世紀70年代起,就有公司在海底鑽探石油時,偶爾會打探到淡水袋,但是那時未對此進行詳細調查,所以還不清楚大概有多少的淡水資源。

Massive freshwater reservoir buried beneath Atlantic Ocean stretches from Massachusetts to southern New Jersey, or nearly 220 miles (350 kilometers) #geology #freshwater #aquifer #USAhttps://t.co/0pbYDZdjhf via @Strange_Sounds pic.twitter.com/S4LT81Jf1h