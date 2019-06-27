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大西洋底發現2.8兆噸最大淡水層　可注滿11億個奧運游泳池！

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▲大西洋底發現巨大的淡水層。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大西洋底發現巨大的淡水層。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

原來海底也有淡水！近日有報告指出，美國東北沿岸的大西洋底下發現了一個巨大的淡水層，專家推測至少含有2.8兆噸的淡水資源，足以填滿11億個奧運標準規模的游泳池。更重要的是，世界上可能還有其他類似的海底淡水層，對於陸地上稀少的淡水資源來說，這無疑是一個非常好的消息。

據CNN報導，上週發表在《科學報告》（Scientific Reports）的一項研究顯示，美國哥倫比亞大學和伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的研究人員在美國東北沿岸的大西洋底探查海底的淡水層，因為早在20世紀70年代起，就有公司在海底鑽探石油時，偶爾會打探到淡水袋，但是那時未對此進行詳細調查，所以還不清楚大概有多少的淡水資源。

▲研究人員發現海底淡水層的位置。

當地球物理學家基（Kerry Key）和伊凡（Rob Evans）將儀器放置在那些舊的油鑽孔，以測量電磁波並繪製圖樣，感應到了不同於海水的電磁波，進而發現了龐大的淡水層。研究顯示，此含水層位於離海岸75英里（約120公里）及大西洋海底以下約600英尺（約182公尺）到1200英尺（約365公尺）處，至少含有2.8兆噸的淡水資源，足以注滿11億個奧運規模的游泳池。

研究人員表示，海底淡水層是最後冰河時期後所形成的，由於地殼的變動以致於被困在岩石中的龐大融冰。他們希望藉由他們的研究，可以證明世界上其他地區有大規模的海底淡水層，而這些都是部分水資源稀缺地區的珍貴潛在資源。研究人員還說明，含水層中的淡水因為會與海水混合，水比陸地上的淡水還要鹹，所以在飲用之前仍須經過脫鹽處理。

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關鍵字：大西洋,淡水,北美要聞

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