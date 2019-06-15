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傑克為什麼死了？經典《鐵達尼號》彩蛋藏22年　最後一幕致敬船難

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《鐵達尼號》。（圖／《鐵達尼號》劇照）

▲電影《鐵達尼號》是許多人心中的愛情經典神片。（圖／《鐵達尼號》劇照，同下）

國際中心／綜合報導

1997年電影《鐵達尼號》（Titanic）是許多人心目中的愛情神片，至今仍經典不敗。不過現在一個藏了22年的彩蛋意外爆出，讓影迷更加感動。

《鐵達尼號》是改編自1912年4月15日的鐵達尼號沉沒事故，當初船難造成1514人死亡，電影中的男主角傑克也沒能存活。不過，據網站《LadBible》指出，當傑克捨命讓蘿絲待在一扇漂浮的門板上，其實按照理論，門扇應該能承受2人的重量，但為什麼傑克卻沒能活下來？

導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）表示，《鐵達尼號》本身就是講述「離別」的故事，若傑克沒有死亡，就不能表達電影結局的意義，「這是出於電影藝術而不是物理」，事實上，傑克在劇本的第147頁就已經離開。

《鐵達尼號》海上死別戲　凱特溫絲蕾：傑克應該再努力。（圖／《鐵達尼號》劇照）

▲導演透露，傑克的死亡對於電影是必須的。

除了解開一個影迷心中的痛以外，還有一個彩蛋出現於蘿絲去世當晚的睡夢，當時蘿絲夢見傑克在大廳鐘下朝著她伸出手，身後的大鐘顯示的是2:20分，而1912年鐵達尼號沉沒時，正是2:20分

藏了整整22年才曝光彩蛋，讓如此經典的電影再度引起討論。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：電影,彩蛋,鐵達尼號,Titanic,傑克,浪漫,新奇

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