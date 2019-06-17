史上首見深海怪「科芬魚」憋氣　一次長達26秒至4分鐘

▲美國研究團隊首次發現「科芬魚」（coffinfish）在水中「憋氣」的行為。（圖／翻攝自NOAA Office of Ocean Exploration and Research）

國際中心／綜合報導

在最新的《魚類生物學期刊》中，美國研究團隊分析了國家海洋暨大氣總署（NOAA）的公開影像，首次發現深海魚類「科芬魚」（Coffinfish）在水中「憋氣」的行為，時間長達4分鐘。對於科芬魚的特殊行為，研究人員猜測可能與自我保護有關。

據《魚類生物學期刊》報導，美國哈佛大學生物學系助理教授法里娜（Stacy Farina）與賓州狄金森學院生物專家朗恩（Nicholas Long）在整理國家海洋暨大氣總署（NOAA）搖控載具所拍攝到的公開影像資料時，首次觀察到科芬魚的「憋氣」行為。

一般而言，魚類為了獲取所需的氧氣，會從嘴巴吸水、提取水中的氧氣，而後透過魚鰓排出缺乏氧氣的水，但科芬魚卻是將海水吸入口中之後，保留海水在鰓室內維持26秒至4分鐘的時間不等。研究人員猜測該行為可能是為了保存力氣，或是希望藉此能讓體型看起來比掠食者大，以達到保護的效果。

研究團隊也針對科芬魚的博物館標本進行電腦斷層攝影（CT）掃描，測量鰓室能容納多少水量。此外，研究顯示，科芬魚在水中「憋氣」時，體積最大能增加到原本30％左右的大小。

學名為「恩氏單棘躄魚」的科芬魚，又名棺材魚、蟾蜍魚，他們棲息在太平洋的最深處，有一個柔軟的身體和長尾巴，身體全被小刺所覆蓋，最大能長到10厘米。