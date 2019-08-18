蠢妹找殺手滅口親生母　只為湊「20萬保釋金救毒男友」老嬤哭：不只一次了…

▲女子為救出男友，多次暗殺母親想詐領保險金。（圖／翻攝自ngoisao.net下同）

記者陳亭伃／綜合報導

愛情與親情該如何抉擇？泰國汶昆縣（Bueng Kum）日前傳出一名25歲女子為了想要救出自己因毒品入獄的男友，竟然雇用了兩名殺手想要暗殺自己的親生母親卻失敗，事後被逮捕時，女子告訴警方因為男友需要20萬泰銖（約20萬台幣）的保釋金，所以想到殺掉母親拿保險金去救男友。

根據英國《鏡報》報導，25歲的卡察娜（Kanchana Srisung）6月時在網路上找了2名殺手，準備暗殺自己55歲的母親維安徒安（Ueamduean Srisung），卻沒想到殺手卻在過程中失誤，子彈打過維安徒安的胸部，在被送往醫院後，昏迷大約一個月，中間清醒時試圖想要告訴警方事發過程，但體力仍不支。

▲女子因為要湊20萬保釋金，竟暗殺母親。

警方事後逮捕了卡察娜，發現她手機中有和兩名陌生男子的通信，內容中提到「要暗殺掉自己的母親」。卡察娜表示，男友因為毒品被捕入獄，保釋金高達20萬泰銖，所以才想到將母親殺害後以其保險金贖回愛人，「我母親的保險跟財產至少有1000萬！」。

卡察娜的祖母表示，孫女已經不只一次想要暗殺親生母親，就是為了錢、男人，但過去孫女根本沒有不好的紀錄。因此卡察娜的家人認為很可能背後是遭到男友的指使。警方也表示，過去卡察娜也沒有偏頗的行為，但卻多次在探監男友後，動了想殺掉母親領保險金的念頭，因此將進一步調查兩人的對話內容。