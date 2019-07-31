「海上墳場」包圍百慕達 2000萬公頃馬尾藻西非長到墨西哥灣　

記者吳宛霖／綜合報導

美國南佛羅里達大學（University of South Florida，USF）華裔海洋學家胡傳民（Chuanmin HU）透過美國太空總署（NASA）衛星觀測技術發現，2000萬公頃的馬尾藻海從西非延伸到墨西哥灣，包圍百慕達群島。由於被4個洋流環繞成為無風帶，在帆船時代有許多船隻誤闖，因淡水和食物用盡而受困，又被稱為「海上墳場」。

由亞馬遜河一側和西非海岸供給養分，造成馬尾藻大面積增生，就像一大片金黃色的海域，水下能見度約70米。胡傳民的研究團隊藉由NASA的衛星數據及現場採集樣本發現，2011年起開始在過去不曾出現的區域大量生長，如大西洋中部，接著大規模抵達沿岸，影響當地環境和經濟。

胡傳民表示，「海洋的化學反應一定發生某種變化，導致藻類增生失控」，透過親代個體的片段繁殖，在大西洋周圍可能有多個生長區域，當養分充足就會加速生長。他指出，根據過去20年的數據，馬尾藻海可能會是一種新常態。

▲馬尾藻海是北大西洋中部的一個海域，是世界上唯一沒有海岸線的海。（圖／翻攝自美國國家海洋局）

馬尾藻海提供海龜、螃蟹、魚類和鳥類棲息地，透過光合作用產生氧氣，維持海洋生態，但過多會造成珊瑚和海草窒息。研究發現，馬尾藻在冬季前一波增生留下大量種子，加上冬季西非湧升流和亞馬遜河春季、夏季帶來的養分，便會大量生長。

NASA地球科學部代理副主任龐德比（Paula Bontempi）博士表示，「大西洋馬尾藻海顯示我們可能正在經歷海洋的生態系變化，對人類賴以生存的海洋生物和生態系統可能產生巨大影響。」