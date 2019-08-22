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她釣魚拉起都市傳說生物　怒張「2張地獄血口」掙扎…當場嚇到放生！

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▲女子拉起魚沒想到竟有兩張嘴巴。（圖／翻攝自臉書）

▲女子拉起魚沒想到竟有兩張嘴巴。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少喜歡釣魚的人，除了可能鍾愛海鮮之外，有時釣起來再放生也是一種享受大自然的未知感。近日美國紐約一名女子黛比（Debbie Geddes）和老公到湖邊釣魚，沒想到拉起來的一隻魚，近看之後卻令人毛骨悚然，因為這條魚竟然有兩個嘴巴，且同樣都會開合。

綜合外媒報導，黛比當天跟老公到尚普蘭湖（Lake Champlain）釣魚休憩，沒想到釣竿突然一陣激烈晃動，接著被大力拉扯，黛比當下認為上鉤的魚兒肯定不同凡響。果然在拉起釣竿後，黛比發現這條魚的嘴巴有些詭異，近看才發現，這條魚竟然有兩個嘴巴，甚至還會同時間開合。黛比和老公討論之下，決定將魚拍照之後放回湖裡，回想起當時的感覺，她表示，「拉起來的時候覺得應該是釣到一條不錯的魚，沒想到卻有兩個嘴！」

▲女子拉起魚沒想到竟有兩張嘴巴。（圖／翻攝自臉書）

▲近看時讓人雞皮疙瘩滿地。

黛比事後將照片上傳到網路，立刻引起網友討論，有人認為很可能是這條魚過去曾被魚鉤拉扯過，所以導致下方的「嘴巴」出現；也有人認為或許就是一個河裡的怪物，因為大自然的生態本來就難以捉摸。

有當地人認為可能是一個名為「Champy」的傳說生物，這是在1819年時的湖邊都市傳說，認為湖裡有住著一個類似怪物的生物，而這次黛比所釣到魚，因為長相畸形，甚至收到世界各地的來信，討論這個擁有兩個嘴巴的生物。

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