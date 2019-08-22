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輕型飛機故障墜海　冒險哥揪女「跳機漂海求生」自拍超嗨：我們在等救援！

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▲雷敘駕駛的輕型飛機墜海。（圖／翻攝自ig@davidlesh）

▲雷敘駕駛的輕型飛機墜海。（圖／翻攝自ig@davidlesh下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國加州外海21日發生一起輕型飛機墜海意外，一對男女駕駛3個月前所買來的輕型小飛機，並花了美金4萬元（約台幣12萬）改裝，開始了第一次的航行，沒想到疑似因為汽油問題導致引擎失力墜入大海，所幸兩人皆無生命危險，而在等待救援的過程中，甚至還拿起手機記錄自己漂流大海的狀況。

根據英國《每日郵報》報導，另架飛機的飛行員雷佩特（Owen Leipelt）清楚的記錄下由雷敘（David Lesh）所駕駛的飛機墜落大海的那一刻，只見飛機突然冒出陣陣濃煙，幾乎垂直的掉進海裡。里德 - 希爾維尤機場發言人證實這件飛安意外，而國家運輸安全委員會及聯邦航空管理局也表示，將會進一步調查意外發生原因。

▲雷敘駕駛的輕型飛機墜海。（圖／翻攝自ig@davidlesh）

▲雷敘記錄下等待直升機救援的時刻。

而雷敘在飛機墜海後，和另名女乘客在短短的20秒左右，抓了手機和鑰匙，接著立刻從機上跳上機翼求生，半截飛機漸漸下沉進海裡。雷敘在海上等待直升機救援的過程中，拍攝影片記錄自己和女乘客，其中還提到身邊不斷有大魚游過，腿也一直被水母咬。雷敘表示，墜機後20分鐘一切都靜了下來，也很擔心會被鯨鯊攻擊。

過去雷敘時常在網路上分享自己冒險生活，如今真實遇到墜機事件，確實也讓他相當震驚。聯邦航空管理局表示，救援人員在獲報後隨即就出動直升機救援，很快地找到他們。雷敘和女乘客事後檢查，確定沒有大礙後，隨即返家。

▲雷敘駕駛的輕型飛機墜海。（圖／翻攝自ig@davidlesh）

▲半截飛機直衝海裡。

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關鍵字：加州,輕型飛機,墜海,飛安意外

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