遭醉父怒丟海裡學游泳　5歲兒海上晃動崩潰大哭

▲5歲孩童遭父親丟進海中「學游泳」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳宛霖／綜合報導

美國佛羅里達州一名酒醉父親16日遭控將5歲兒子直接丟進海裡「學游泳」，自己卻待在德通納（Daytona）海岸邊旁觀。幸好附近用餐的目擊者見狀後，立刻前去幫助那名被海浪灌頂、崩潰大哭的小男孩。現在這名父親已繳交保證金，從監獄釋放出來。

目擊者Mitch Brown指出，他和家人晚上正在碼頭用餐，突然看到一個孩子在碼頭附近的海浪拍打下浮浮沉沉。他說，「這個小孩就待在那裡，只有他一個人，都沒有任何大人緊跟他在身邊。」

從德通納海灘的主街碼頭跳水是違法的，但Mitch Brown向外媒透露，該位名叫John Bloodsworth的父親晚上把他的孩子丟進碼頭附近的海邊，讓他自己學游泳。他說，「我看到心裡想說：『不行，不能再這樣下去！』所以我就走去碼頭、走到岸邊，告訴他我的來意。」

▲John Bloodsworth將自己的5歲兒子丟進海中。（示意圖／記者游芳男翻攝）

之後他們看到John Bloodsworth把孩子持續丟到水中，並大喊著「自己學游泳！」Mitch Brown說，「那個孩子很明顯地在大哭，他並不想待在那邊。」他勸小孩和父親上岸後，便通報附近的警察前來處理。

根據沃盧西亞郡（Volusia）海巡機構的調查，John Bloodsworth承認他那時候正在教兒子游泳。逮捕他的警方則表示，這名父親當時已經喝醉，將面臨虐待兒童和公共場所酗酒的控訴。