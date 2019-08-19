硬穿非法線！陸女拍超美鑽石灣　下秒身搖晃「只剩搜救隊吊掛她的遺體照」

▲中國籍女遊客爬到岩壁上拍照不幸墜崖。（圖／翻攝自pedestrian.tv下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自從社群網路盛行後，不少人享受生活、美食、旅遊都會選擇拍照Po上網分享，儼然的開始出現一波「炫耀風」，似乎誰拍的照片最令人驚艷，就可能得到大批網友的關注。近日在澳洲雪梨就發生一起為拍美照墜崖的意外，而就在該名中國女子墜崖後一小時，竟有其他觀光客裝作沒事一般，繼續拍照。

綜合外媒報導，澳洲雪梨的熱門觀光景點鑽石灣（Diamond Bay）保護區，上周就發生一起女遊客為了要拍照，竟然翻過圍起的禁區，直接攀爬上去岩石邊緣拍照，沒想到因此墜崖身亡。當地管理局還特別提醒，希望悲劇不要在發生。當時女子墜崖後，救援人員在懸崖下方30公尺深處找到她，立刻為她做CPR搶救，但還是不幸身亡。

▲搜救隊用吊掛方式拉起女遊客遺體。

過去曾有網友分享，鑽石灣的風景確實相當漂亮，不少遊客都會違法爬過坐到崖邊拍照，當作在岩石上時身體都會搖晃，「爬過欄杆本來就是非法行為，只是看到很多人在危險區拍攝美照和婚紗，反而吸引很多人冒險」。

然而就在女遊客發生墜崖意外後，不到幾小時，IG上再度出現新的同地點照片，連當地人都搖頭：「為了拍美照而犧牲生命，真的不值得，況且我們都該為自己的行為負責」。