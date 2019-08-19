　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

硬穿非法線！陸女拍超美鑽石灣　下秒身搖晃「只剩搜救隊吊掛她的遺體照」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國籍女遊客爬到岩壁上拍照不幸墜崖。（圖／翻攝自pedestrian.tv）

▲中國籍女遊客爬到岩壁上拍照不幸墜崖。（圖／翻攝自pedestrian.tv下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自從社群網路盛行後，不少人享受生活、美食、旅遊都會選擇拍照Po上網分享，儼然的開始出現一波「炫耀風」，似乎誰拍的照片最令人驚艷，就可能得到大批網友的關注。近日在澳洲雪梨就發生一起為拍美照墜崖的意外，而就在該名中國女子墜崖後一小時，竟有其他觀光客裝作沒事一般，繼續拍照。

綜合外媒報導，澳洲雪梨的熱門觀光景點鑽石灣（Diamond Bay）保護區，上周就發生一起女遊客為了要拍照，竟然翻過圍起的禁區，直接攀爬上去岩石邊緣拍照，沒想到因此墜崖身亡。當地管理局還特別提醒，希望悲劇不要在發生。當時女子墜崖後，救援人員在懸崖下方30公尺深處找到她，立刻為她做CPR搶救，但還是不幸身亡。

▲中國籍女遊客爬到岩壁上拍照不幸墜崖。（圖／翻攝自pedestrian.tv）

▲搜救隊用吊掛方式拉起女遊客遺體。

過去曾有網友分享，鑽石灣的風景確實相當漂亮，不少遊客都會違法爬過坐到崖邊拍照，當作在岩石上時身體都會搖晃，「爬過欄杆本來就是非法行為，只是看到很多人在危險區拍攝美照和婚紗，反而吸引很多人冒險」。

然而就在女遊客發生墜崖意外後，不到幾小時，IG上再度出現新的同地點照片，連當地人都搖頭：「為了拍美照而犧牲生命，真的不值得，況且我們都該為自己的行為負責」。

ET快訊
《綜藝大集合》確定沒謝忻！「和阿翔不再同台」　民視曝她未來走
全文／阿翔暴瘦鞠躬連答10題…一聽見謝忻秒拋
遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

關鍵字：澳洲,雪梨,鑽石灣,拍照

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／他潛水挖出GoPro攝影機　開機驚見2年前「同瀑布溺斃男」死前最後畫面！

影／蠢妹找殺手滅口親生母　只為湊「20萬保釋金救毒男友」老嬤哭：不只一次了…

影／14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」　鄰居破門見「屍水流滿地」警乾嘔抱出她！

華研音樂(8446) 公告本公司102年股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案

軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

檢測皮膚像覆蓋一層厚泥巴　愛用日曬機和3C使臉老化加速

硬穿非法線！陸女拍超美鑽石灣　下秒身搖晃「只剩搜救隊吊掛她的遺體照」

瑪麗蓮夢露去世57年…攝影師潛入偷拍「全裸遺體」　2卷底片至今下落不明

看女友開別人的車　吃醋男怒開挖土機倒土活埋她！

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

檢測皮膚像覆蓋一層厚泥巴　愛用日曬機和3C使臉老化加速

硬穿非法線！陸女拍超美鑽石灣　下秒身搖晃「只剩搜救隊吊掛她的遺體照」

瑪麗蓮夢露去世57年…攝影師潛入偷拍「全裸遺體」　2卷底片至今下落不明

看女友開別人的車　吃醋男怒開挖土機倒土活埋她！

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

影／台大成立國內首間「先端智農實驗室」　打造無人農業新技術

只要你有錢，連車庫都能客製化　Aston Matin打造超酷炫豪宅

美女妹出賣市長小鮮肉照　網友：好想跟林右昌談超越時空戀愛

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀牆狂追爆氣逮惡狼　家長憂校園安全

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

半導體、電子類股領漲　台股終場上漲67點收復10日線

雨區擴大！低壓帶雨彈襲16縣市　「各地午後雨勢更明顯、全面」

搶先全球限量開賣　華碩ZenFone 6 30周年限定版在台上市

許莉潔＆安懂新歌曝光！網狂推「聲音超有畫面」

中職／統一獅型男基地　共同追逐重機競速夢想

國際熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭..

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

她停車購物... 回來見男屍躺..

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

31歲夫妻退休環遊世界...現..

嬰出生就夭折　友致電殯儀館：被..

他潛水挖出GoPro　開機驚見..

更多熱門

相關新聞

澳戰略學者籲：認真看待台海危機

澳洲戰略研究學者泰勒（Brendan Taylor）呼籲，國際必須認真看待醞釀中的台海情勢，一旦發生大規模衝突，將會影響整個太平洋地區，「改變我們目前熟知的生活方式」。他提到，可能改變現狀的情境有三種，一是中國被「踩到紅線」，二是台灣海峽軍事活動發生死傷，三是台灣捲入美中「新冷戰」之中。

愛快羅密歐推出4C Competizione

巨蜥突襲愛犬　翁搶救遭狠咬嚴重撕裂傷

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

圖書館推閱讀大普渡　借書換供品

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面