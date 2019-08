硬穿非法線！陸女拍超美鑽石灣　下秒身搖晃「只剩搜救隊吊掛她的遺體照」

▲中國籍女遊客爬到岩壁上拍照不幸墜崖。(圖/翻攝自pedestrian.tv下同)

記者陳亭伃/綜合報導

自從社群網路盛行後,不少人享受生活、美食、旅遊都會選擇拍照Po上網分享,儼然的開始出現一波「炫耀風」,似乎誰拍的照片最令人驚艷,就可能得到大批網友的關注。近日在澳洲雪梨就發生一起為拍美照墜崖的意外,而就在該名中國女子墜崖後一小時,竟有其他觀光客裝作沒事一般,繼續拍照。

綜合外媒報導,澳洲雪梨的熱門觀光景點鑽石灣(Diamond Bay)保護區,上周就發生一起女遊客為了要拍照,竟然翻過圍起的禁區,直接攀爬上去岩石邊緣拍照,沒想到因此墜崖身亡。當地管理局還特別提醒,希望悲劇不要在發生。當時女子墜崖後,救援人員在懸崖下方30公尺深處找到她,立刻為她做CPR搶救,但還是不幸身亡。

▲搜救隊用吊掛方式拉起女遊客遺體。

過去曾有網友分享,鑽石灣的風景確實相當漂亮,不少遊客都會違法爬過坐到崖邊拍照,當作在岩石上時身體都會搖晃,「爬過欄杆本來就是非法行為,只是看到很多人在危險區拍攝美照和婚紗,反而吸引很多人冒險」。

然而就在女遊客發生墜崖意外後,不到幾小時,IG上再度出現新的同地點照片,連當地人都搖頭:「為了拍美照而犧牲生命,真的不值得,況且我們都該為自己的行為負責」。

Choppers everywhere at #DiamondBay. Looks like a rescue or a retrieval. Hope no one is hurt #Vaucluse pic.twitter.com/p98E1hYJAN