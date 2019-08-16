麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

▲全家聯名叁和院推出創意鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來，聯名商品狂潮湧現，除了飲料、餅乾、冰品等商品外，超商鮮食也紛紛與不同品牌聯名。其中，全家繼與金色三麥聯名推出鮮食後，這次再找來叁和院聯名推出7款商品。

全家自上一波與金色三麥聯名推出鮮食以來，受到不少消費者喜愛，成功帶動相關品群業績成長一成。因此，此次再與叁和院聯名，選用店內人氣品項重新演繹出新餐點，包含飯糰、炒飯、炒泡麵等台菜料理。售價介於45元～79元。

其中，最為經典的就是宮保雞丁及麻婆豆腐，因此這次除了推出大口麻婆豆腐雞排飯糰外，還有麻婆豆腐蛋炒飯等。另外，這次還有推出黑蒜頭菜脯雞燉湯和XO醬炒泡麵，都是叁和院風味特色料理，多種台味料理供消費者選擇。

另外，小7最近則推出第一支微波肉包—「炭火燒肉包」，主打非冷凍包子，以4°C新鮮冷藏微波加熱即食。而口味上，則以年輕人喜愛的「燒肉」風味，內餡以直火燒肉加炭火燒烤製成，打造便利商店第一支微波肉包。售價35元。

小7指出，「炭火燒肉包」於4月底在區域測試販售，每月皆有熱銷超過20萬顆的好成績。同時，看好台灣小吃商機，即日起同步推出素有台灣漢堡之稱的「香腸刈包」，售價55元。使用統一蒜味香腸，兩段式油炸，提升香氣，再以台式酸菜搭配花生粉，微波加熱即食，提供消費者多元選擇。