　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 全家聯名叁和院 。（圖／業者提供）

▲全家聯名叁和院推出創意鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來，聯名商品狂潮湧現，除了飲料、餅乾、冰品等商品外，超商鮮食也紛紛與不同品牌聯名。其中，全家繼與金色三麥聯名推出鮮食後，這次再找來叁和院聯名推出7款商品。

全家自上一波與金色三麥聯名推出鮮食以來，受到不少消費者喜愛，成功帶動相關品群業績成長一成。因此，此次再與叁和院聯名，選用店內人氣品項重新演繹出新餐點，包含飯糰、炒飯、炒泡麵等台菜料理。售價介於45元～79元。

▲▼ 全家聯名叁和院 。（圖／業者提供）

其中，最為經典的就是宮保雞丁及麻婆豆腐，因此這次除了推出大口麻婆豆腐雞排飯糰外，還有麻婆豆腐蛋炒飯等。另外，這次還有推出黑蒜頭菜脯雞燉湯和XO醬炒泡麵，都是叁和院風味特色料理，多種台味料理供消費者選擇。

另外，小7最近則推出第一支微波肉包—「炭火燒肉包」，主打非冷凍包子，以4°C新鮮冷藏微波加熱即食。而口味上，則以年輕人喜愛的「燒肉」風味，內餡以直火燒肉加炭火燒烤製成，打造便利商店第一支微波肉包。售價35元。

小7指出，「炭火燒肉包」於4月底在區域測試販售，每月皆有熱銷超過20萬顆的好成績。同時，看好台灣小吃商機，即日起同步推出素有台灣漢堡之稱的「香腸刈包」，售價55元。使用統一蒜味香腸，兩段式油炸，提升香氣，再以台式酸菜搭配花生粉，微波加熱即食，提供消費者多元選擇。

ET快訊
內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目
14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」　鄰居破門見「屍水流滿地」警
快訊／韓國瑜競總提告黃光芹、賴坤成：嚴重妨害名譽
快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,飯糰,叁和院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最強國民飲料！小7「黑白雙珠」熱銷2000萬杯　清涼氣泡新飲品季節限定

肉排增加10%！漢堡王「經典華堡」全新升級　加碼49天薯條買一送一

限量10萬支！「阿華田甜筒」經典重現童年麥芽香　萊爾富獨賣2件79元

超商「史上最貴土司」！27層手工摺疊波浪每天現烤　小7獨賣限量20萬份

濃郁「大人味」！「抹茶奶霜星冰樂」季節限定　星巴克這天可抽買一送一

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

樂高「巨型忍者村」進駐台茂　變裝修行通通玩得到

芒果控吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈　Mister Donut限時「買2送1」

影／星巴克連續14天「買一送一」又來了！季節限定「抹茶奶霜星冰樂」喝起來

【廣編】用貼的虎標萬金油　虎標水性鎮痛藥布全新上市

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

樂高「巨型忍者村」進駐台茂　變裝修行通通玩得到

芒果控吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈　Mister Donut限時「買2送1」

影／星巴克連續14天「買一送一」又來了！季節限定「抹茶奶霜星冰樂」喝起來

【廣編】用貼的虎標萬金油　虎標水性鎮痛藥布全新上市

【廣編】Samsonite行李箱首購最佳時機　砍價不砍樹8/16活動限時限量開跑

影／員工私藏名單！好市多「夢幻麵包」5大天王降臨　爆漿泡芙美味祕訣曝光

網購3C折扣戰開打　學生族免2萬入手超值開學筆電

Her和她來了！《ETtoday新聞雲》女性電商平台歡慶開站　首推萬用眼霜買一送三史上最優惠

IG走紅日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂tag：明天訂這家

監院2點認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受不實指控

中職／伍鐸5局好投沒奪勝　富邦明後天決定是否換洋將

台南治水老套 高思博：海綿城市防洪應落實

金門三級棒球一條龍發展　招生仍是困境

不斷更新／郭嚴文轟2分砲拉開比數　7局結束猿5：0象

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

中職／爺爺第一次看孫子比賽　王威晨敲二壘打：感覺很妙

藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢　放寬淹水補助標準

昆凌「背後大挖洞」運動被拍！　大秀美背辣翻…網一看跪了

中職／武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

消費熱門新聞

星巴克連續14天買一送一又來了..

員工私藏名單！好市多「夢幻麵包..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

Her和她來了！ETtoday..

日本藥妝店必買的4隻隱藏版精華

美粒果Qoo把童年帶回來了

台中購物節最後一週入厝千萬豪宅

Samsonite8/16活動..

濃郁大人味！「抹茶奶霜星冰樂」..

超商連刈包都要賣！台灣人最愛T..

超商史上最貴土司！27層手工摺..

肉排增加10%！漢堡王「經典華..

限量10000個！「迷你乖乖」..

超商最強國民飲料！小7「黑白雙..

更多熱門

相關新聞

飯糰裡包了5元硬幣！網：現金回饋

很多學生或上班族吃早餐喜歡來一顆俗又大碗的飯糰，一名網友在臉書《爆廢公社》表示，今天早上同事準備吃飯糰時，包裝一翻過來，裡面竟然硬生生包了一枚5元硬幣，上頭還黏有幾顆飯粒和肉鬆，離譜景象讓原PO忍不住尷尬地說，「配料應該沒有台幣的選項吧？」

超商連刈包都要賣！台灣人最愛TOP3包子口味出爐　小7年熱銷700萬顆

基本工資調升　超商業：單店每月人事成本至少多一成

限量10萬支！「阿華田甜筒」經典重現童年麥芽香　萊爾富獨賣2件79元

超商最強國民飲料！小7「黑白雙珠」熱銷2000萬杯

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面