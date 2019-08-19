花生醬融入太陽餅了！中秋節「跨界聯名」夯品爆紅　超商預購優惠

▲顏新發太陽餅多層次酥皮，搭配甜而不膩的麥芽糖餡混合著福源花生醬顆粒，超人氣組合話題討論度超高。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度的歡樂中秋節到來，除了烤肉需求爆發外，送禮商品業績也跟著成長。其中，今年也出現不少「跨界聯名」新品，像是百年老店顏新發與福源花生醬聯名的太陽餅禮盒，就受到不少消費者喜愛，每盒售價390元。目前在小7預購可享2件95折、3件以上92折優惠。

距離中秋節只剩3周，小7中秋預購除推出跨界話題月餅，還主打視覺創意策略，推出近40款月餅，價格帶介於289元至1,560元，其中新品占6成，如「顏新發X福源花生醬太陽餅禮盒」、「野上智寬技術指導布萊恩紅茶鳳梨酥」，以及有黑糖QQ奶茶酥的「禮坊緣悅8入綜合酥禮盒」等。





除跨界聯名外，「視覺系月餅」也是今年吸睛重點，對此小7首次推出「聖娜多堡彩虹菠菠星空禮盒」；以及跳脫以往月餅形象的「山田村一黑芝麻流沙酥」，超具質感的黑色月餅，切開後內餡則如黑色金沙般流瀉而出，成為今年中秋月餅社群分享必備單品。

小7觀察指出，今年中秋預購首波以鳳梨酥類別最為暢銷，「小潘鳳凰酥」、「佳德鳳梨酥」名列鳳梨酥雙強；且今年天氣炎熱，更帶動冰甜品類雙倍成長，如元祖雪餅、振頤軒芋雪燒等，其中「振頤軒芋雪燒」，以甜點之姿擄獲消費者味蕾，上市首日熱賣近萬組。

另外，全家今年中秋預購除了獨家導入香港美心月餅、台灣百年老店李亭香等人氣商品外，也販售爆紅的芋頭系商品，像是阿聰師的大甲芋仔冰，不到一個月熱銷超過4萬杯；以及徐記老大房芋頭酥，也已成為中秋預購檔期開跑後的月餅銷售冠軍。

全家表示，根據內部數據顯示，中秋節預購仍以月餅為業績主力，但近年團購夯品業績不斷成長，佔比已超過2成，消費者在揪團團購時，會同步選購月餅等中秋周邊商品，顯見團購夯品、甜點已成為中秋節預購吸引消費者的「帶路貨」。