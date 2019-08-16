員工私藏名單！好市多「夢幻麵包」5大天王降臨　爆漿泡芙美味祕訣曝光

▲好市多麵包品項眾多。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）受到許多消費者喜愛，更有許多人經常分享商品情報，引發搶購風潮。而最近還有員工分享好市多麵包排行榜前五名，其中新品「菠蘿奶油泡芙」因外皮酥脆、內餡清爽不膩口，奪下排行榜第一名。

有位網友在社交平台「DCARD」分享指出，由於暑假應徵上好市多麵包部季節性員工，因此為了跟消費者介紹麵包，開啟了試吃的道路。對此，她也整理出麵包排行榜前五名，分別為：波蘿奶油泡芙、杏仁脆餅、大理石麵包、法國可頌/迷你可頌、核桃葡萄麵包等。

其中，奪下第一名是今年中才推出的新品「菠蘿奶油泡芙」。原PO指出，「它好吃在菠蘿皮跟菠蘿麵包那樣味道，比菠蘿麵包口感更硬，重要的在於內餡，因灌卡士達醬進去所以吃起來鮮奶油味只有一點點，更多的是奶油冰淇淋的味道，推薦冰起來會像泡芙冰淇淋更好吃！」

▲日前有不少網友分享好市多新品「菠蘿奶油泡芙」開箱照。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

至於排行第二的「杏仁脆餅」，則是混合了焦糖以及杏仁的堅果味道，吃起來像堅果餅乾，脆脆甜甜的很刷嘴、越嚼越香，但原PO提醒說，「但它糖分要注意，一次不要吃太多」；而大理石麵包的口感比吐司還鬆軟，超有嚼勁。

另外，原PO也分享說，奪下第四名的「法國可頌/迷你可頌」，由於兩個麵團都是一樣所以味道一樣，只是口感不同，想吃可頌皮酥酥的感覺，推薦買大的，想吃可頌內部軟軟的感覺推薦買小的。而「核桃葡萄麵包」料很扎實，隨便咬都可以咬到葡萄乾或核桃，當早餐吃可以吃很飽。

看完好市多員工推薦的5大神級麵包，其他網友也紛紛分享自己最愛的品項，「大理石麵包最好吃的是中間那個圈圈圓柱的部分，我都會先挖起來吃掉」、「菠蘿泡芙真的超好吃！」、「對我來說，大理石是第一」、「幫蘋果派QQ」、「巧克力馬芬根本我心中第一名」、「只有我覺得草莓蛋糕也很好吃嗎！」、「檸檬口味的可頌也好吃」、「杏仁餅乾大推！」

除了好市多麵包受到消費者喜愛，最近小7也推出超商史上最貴土司，每條售價188元，引發網友嘗鮮風潮。其首波推出兩款「波浪丹麥土司」，主打手工製作的27層摺疊工藝，加上使用特級食材，每日24小時預購烤焙，限量20萬份。