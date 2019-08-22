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超市員工幫抬嬰兒車…嬰兒滑出「頭著地」當場昏迷！　網分2派全戰翻

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▲▼嬰兒從嬰兒車中滑落當場昏迷。（圖／翻攝自《長江日報》）

▲嬰兒從嬰兒車中滑落當場昏迷。（圖／翻攝自《長江日報》）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省孝感市一位年輕媽媽近日推著3個月大的孩子逛超市，遇到幾個柱子無法前行，正手足無措。一位超市女員工看到，主動上前幫忙，幫抬嬰兒車。不料，嬰兒突然從車內滑出，頭著地重摔，當場昏迷。事後，家長向超市索賠。對此，網友分成兩派戰翻。

據《長江日報》報導，嬰兒爸爸談文進表示，當時他正在外面工作，突然接到妻子電話，「孩子快不行了，在乾坤新城摔倒了，已經沒反應了，當時昏迷了。」他立馬趕到事發的乾坤新城超市，先將孩子送醫院進行搶救。

嬰兒被醫生診斷為腦震盪、右側鎖骨骨折。談文進稱，「醫生說孩子什麼都不能弄，只能觀察，不能打針，也不能打石膏。」目前，孩子正在恢復中。事後，家長向超市索賠醫藥費、營養費和陪護費。談文進說，「超市沒有專門通道，也沒有標語說不能推嬰兒車下去。」

但乾坤新城超市工作人員解釋，當時也是出於好心，幫忙抬了一下嬰兒車。目前，家長與超市在賠償方面仍存在分歧。

▲▼嬰兒從嬰兒車中滑落當場昏迷。（圖／翻攝自《長江日報》）

▲嬰兒鎖骨骨折。（圖／翻攝自《長江日報》）

到底是誰的責任？ 事件經報導後，網友也為這事吵翻了。有人覺得，這是屬於嬰兒家長的責任，「嬰兒車有安全帶，防止孩子滑出的，家長為什麼沒有繫？」也有人覺得超市有責任，「為什麼超市還設隔離的柱子？」

對此，湖北金衛律師所曹紅玲律師認為，超市肯定要承擔一定的責任，「超市在門口設置的隔離柱子造成了顧客不便，而且工作人員的行為也導致了事情發生。」但她也認為，家長也負有一定的責任，「家長作為嬰兒的監護人也負有更高的監護職責，他才是保障嬰兒安全的第一責任人。」

有網友評論中提到，「如果這也要承擔責任，那以後不敢隨便亂幫忙了。」她進一步解釋，「如果是路人，還是要看抬車的動作，如果抬的動作明顯會造成嬰兒滑落，還是要承擔一定責任的。」
 

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關鍵字：嬰兒,嬰兒車,爸媽,超市

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