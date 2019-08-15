超商連刈包都要賣！台灣人最愛TOP3包子口味出爐　小7年熱銷700萬顆

▲包子堪稱國民美食。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

除了微波鮮食外，各家超商也有販售各式國民美食小吃，像是受到不少消費者喜愛的包子，小7一年就可熱銷700萬顆，其中國人最愛的TOP3口味依序為：鮮肉包、鮮筍肉包、港式叉燒包，都是熱銷超過20年以上的經典口味。為讓消費者有更多選擇，小7最近還開始販售刈包與微波包子。

自民國80年起，小7即有推出蒸包機，至今已熱銷28年，目前共導入1870間門市，約占全台門市的1/3，主要鎖定交通轉運站、醫院及學校型商圈門市，以早午餐為主要銷售尖峰時段，且銷售逐年成長，一年可締造億元業績，開創超商另類「小金包」商機。

為讓更多人能品嚐到包子美味，小7再推出第一支微波肉包—「炭火燒肉包」，主打非冷凍包子，以4°C新鮮冷藏微波加熱即食。而口味上，則以年輕人喜愛的「燒肉」風味，內餡以直火燒肉加炭火燒烤製成，打造便利商店第一支微波肉包。售價35元。

小7指出，「炭火燒肉包」於4月底在區域測試販售，每月皆有熱銷超過20萬顆的好成績。同時，看好台灣小吃商機，即日起同步推出素有台灣漢堡之稱的「香腸刈包」，售價55元。使用統一蒜味香腸，兩段式油炸，提升香氣，再以台式酸菜搭配花生粉，微波加熱即食，提供消費者多元選擇。

另外，全家則觀察袋裝即食食品因方便微波食用，近年受到消費者喜愛，因此將自有品牌FamilyMart collection熱銷罐頭，創新改良成袋裝軟罐頭，推出香辣滷牛肚與紅燒牛肉，售價皆為69元，且均通過Clean Label雙潔淨標章，提供消費者無添加、少負擔的多元選擇。