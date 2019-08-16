星巴克連續14天「買一送一」又來了！季節限定「抹茶奶霜星冰樂」喝起來

▲星巴克接連推出買一送一優惠。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

夏末入秋仍炙熱的天氣，讓不少人都想隨時隨地來杯清涼冰飲。對此，星巴克除了推出兩款大人味星冰樂外，也再度推出數位體驗活動，連續14天都有機會抽到全品項好友分享買一送一優惠，預計又將吸引許多人體驗。

星巴克自8/17～8/30推出「See you tomorrow 給明日所有的相聚」數位體驗活動，期間完成See you tomorrow文字遊戲就可領取隔日專屬優惠，包含全品項好友分享買一送一、冷萃咖啡系列好友分享買一送一、黑咖啡系列好友分享買一送一、星冰樂系列好友分享買一送一、茶瓦納系列好友分享買一送一等。

星巴克指出，優惠憑證僅限隔日使用，最後兌換日期為8/31。每人每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。優惠憑證存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。另外，本活動不適用外送外賣及預訂服務，台積電系列門市、機場管制區內門市、車道門市的車道服務及洄瀾門市不提供此優惠兌換。

除了推出優惠活動，星巴克最近也在全台門市上市兩款大人味星冰樂，包括在日本市場上市時大受歡迎的「雙濃粹義式咖啡星冰樂」，將兩份濃粹濃縮咖啡加入特調奶霜星冰樂中；另外還有「醇濃抹茶奶霜星冰樂」，以無糖醇濃的抹茶濃縮液，加入至特調奶霜星冰樂中，甜度降低但茶風味更濃郁，吸引不少人搶著嘗鮮。

至於怡客咖啡為歡慶25周年慶，自8/16起連續6天舉辦怡客慶生會，與電子票券平台「樂天Pickup」同步提供飲品買一送一的優惠活動與大家同歡。

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