高溫54度！2歲童「遭親戚鎖車內」8hrs　悲痛爸控：你們殺了我女兒

▲ 女童遭鎖在車內整整8小時 。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「你們殺了我女兒！」美國紐澤西州一名父親因入監服刑，即將滿2歲的女兒由叔叔和嬸嬸撫養。但這對粗心的夫婦日前開車到火車站附近，卻將女童鎖在車上長達8小時，期間車內氣溫高達攝氏54度，導致她被活活熱死，讓出獄後努力爭取監護權的女童父親悲痛欲絕。

紐澤西州林登沃爾德車站附近的行人16日下午發現，年幼的米蘭妮（Milliani Robertson-Lawrence）被關在一輛廂型車裡。警方趕到後破窗將她救出，但才22個月大的米蘭妮受困超過8小時，當場宣告死亡。且CBS報導，女童的叔叔嬸嬸直到她被發現的3小時後才出現。

她的父親納西爾（Nasir Lawrence）表示，「接到電話後，我還以為是個惡作劇。我幾乎崩潰、失去理智。」過去18個月以來，納西爾都在獄中服刑，現正努力重新獲得監護權，「怎麼有辦法忘記一個在車上一定很吵的2歲小孩？到底你們這8個小時做了什麼，以至於把一個2歲小孩給忘了？到底在車站裡做什麼？」他控訴，「你們殺了我女兒，把她從我身邊奪走。」

不到一個月前，紐約才發生一起類似意外。39歲的父親羅德里格斯（Juan Rodriguez）7月26日早上以為自己已經剛滿1歲的龍鳳胎送到托兒所，便到醫院上班。經過整整8小時，他下班後回到車上才發現，一雙兒女已經沒有呼吸。

►►1歲龍鳳胎遭忘後座8hrs熱死「體溫42度」 粗心爸崩潰：我殺了我孩子