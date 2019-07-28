影／1歲龍鳳胎遭忘後座8hrs熱死「體溫42度」　粗心爸崩潰：我殺了我孩子

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約日前發生一起悲劇，一名粗心的父親將僅一歲多的龍鳳胎留在他停在路邊的車上，當這對小生命8小時後被發現時已經成為屍體，體溫甚至高達攝氏42度。根據刑事起訴書，胡安‧羅德里格斯（Juan Rodriguez）26日晚間得知自己害死孩子後崩潰的向警方表示，「我的孩子都死了」、「我殺了我的孩子」。

▲ 羅德里格斯2018年抱著出生不久的龍鳳胎。（圖／翻攝自臉書／Marissa Rodriguez）

39歲的羅德里格斯27日走進布朗克斯刑事法庭時淚流滿面，被正式指控過失殺人、過失致死及致命錯誤危及兒童福利罪名。他的妻子瑪麗莎（Marissa Rodriguez）則穿著黑色喪服，抱著他們4歲的兒子在法庭外哭泣。

羅德里格斯的保釋金被定為10萬美元（約311萬新台幣），走出法院大樓時，將近50名親友都到場支持。他們的鄰居也向媒體表示，羅德里格斯很愛孩子們。他的律師傑克森（Jackson）表示，「我的客戶還有他美麗的妻子和家人的支持，他們和他站在一起。他們會度過這場悲劇的。」



據警方說法，羅德里格斯26日約早上8點到金斯布里奇的James J. Peters VA醫療中心上班，卻把他的龍鳳胎菲尼克斯（Phoenix）和露娜（Luna）留在他的銀色小客車後座上。經過整整8小時，羅德里格斯下班後回到車上，才發現二周前剛過一歲生日的孩子已經沒有呼吸。

羅德里格斯在法庭上談及孩子時宣稱，「我以為我去上班前已經把他們送到托兒所。我失憶了。」傑克森表示，「這是一場可怕的悲劇。羅德里格斯傷心欲絕，還在努力接受這起可怕的案件。」他說明，羅德里格斯是在伊拉克戰爭中受傷的退伍軍人，在醫療中心為無家可歸、殘疾或罹患愛滋的退伍軍人服務。

根據紐約市法醫辦公室，龍鳳胎的確切死因尚未出爐。但檢方對羅德里格斯的指控相當直接，「他把車停好、繼續他的一天，卻把孩子們都忘在後座。他把孩子們留在車裡，讓他們在高溫下待了8個小時。」