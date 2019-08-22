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「我是天選之人」　川普：美中貿易戰注定由我來對付中國

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▲▼美國總統川普登上空軍一號前在莫里斯敦受訪。（圖／路透）

▲川普認為自己是命中註定被選中的人，導正前總統們一直沒做的國際大事。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普21日在白宮草坪登機前接受媒體訪問，對於外界指控美中貿易戰是他發起的戰爭，他回答道，這是一場很久以前就應該發生的貿易戰，卻一直沒有發生，而人民將他送進白宮，代表注定由他來對付中國這個迅速崛起的龐大經濟體，「我是天選之人」（I'm the chosen one）。

綜合外電報導，剛從紐澤西州（New Jersey）回來的川普，週三（21日）又馬不停蹄準備飛往肯塔基州（Kentucky），他於登機前在白宮南草坪接受記者訪問。川普再次強調「美國的經濟表現得非常非常棒」，但若要繼續下去，他必須採取行動對付多年來不斷佔便宜的中國；他也點名3位前總統，柯林頓、小布希和歐巴馬，認為他們應該要早點採取行動。

對於貿易戰是由川普引戰的說法，他回答，這是一場很久之前就需要發生的貿易戰，如今等到他上任後才爆發，「總要有人來做，而我就是那天選之人。」說這句話的同時，川普正望向天空。

川普表示，是人民將他送到白宮裡頭的，而這些就是他這在做的事。對於記者問到「香港的局勢是否成為美中貿易談判的籌碼」，川普回應，不認為香港是籌碼，只希望能以非常人道的方式解決香港問題，他也相信中國國家主席習近平有能力辦到。

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