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影／批台當局「賣身投靠」　國台辦：軍售案將2300萬人帶上絕路

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記者曾俊豪／北京報導

針對美國售台F-16戰機一事，國台辦發言人馬曉光今（22日）再次透過新聞稿回應，他表示，「民進黨當局罔顧台灣同胞福社利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。」

此次軍售案成為定局後，中國大陸外交部、國台辦均紛紛發聲，其中，國台辦在19日晚間以回應此議題。馬曉光當時除了對軍售案表示「堅決反對」之外，也提到蔡英文和民進黨當局，損害兩岸同胞的利益，不惜充當美國的「馬前卒」，向美繳納高額「保護費」，最終只能成為棄子。

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

至於四天內的第二次回應，馬曉光同樣先就軍售案重申陸方立場。他指出，美方不顧中方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預中國內政，肆意違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定。

馬曉光也再次敦促美方立即停止對台軍售，立即停止支持台獨分裂勢力的行徑，甚至炮轟民進黨當局「罔顧台灣同胞福社利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。」

美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣總價約80億美元（約新台幣2500億元）的66架F-16V（BLK 70）型戰機及設備。對此，大陸外交部發言人耿爽21日表示，美方應立即撤銷該軍售計畫，否則由此造成的一切後果必須「完全由美方承擔」，同時中方也將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

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