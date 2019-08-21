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美批准售台F-16V戰機　環時：若一意孤行　大陸有可能採軍事行動

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▲▼ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」今晨正式展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

▲漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」今晨正式展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

記者邱茀濱／綜合報導

針對美國國務院正式通知國會，將軍售台灣總價約80億美元的66架F-16V戰機，大陸官媒《環球時報》21日發表評論，警告若台灣當局一意孤行，大陸是有可能對台採取軍事行動的，並指出隨著台當局越走越遠，雙方發生軍事摩擦的機率將增加，解放軍對台軍採取強有力軍事懲罰的可能性也將越來越高，最後奉勸民進黨要「好自為之」。

評論稱，蔡英文當局將實現這次軍購當成他們的重大政治得分，他們欲以此向台灣公眾證明美國對台灣的軍事保護是可信的，民進黨政府奉行的激進路線是安全的，他們希望這筆成交的合同能夠有助於蔡英文在即將到來的選舉中贏得連任。

評論說台軍根本無力與解放軍作戰，各大分析大多認為「大陸如果下決心武力攻台，解放軍拿下台灣島的時間會『以小時計算』」，並指出台灣「花錢買軍火很可能買來的不是安全，而是更多風險」。

評論提到台灣要小心不跳進兩大陷阱，一是不能搞法理台獨；二是不能給美國當遏制中國大陸的戰略棋子。「中美關係最近兩年全面緊張，未來也難看好，民進黨當局通常將這看成它發展台美關係的重大機遇，也總想往美國的印太戰略中擠，主動要強化自己為美國戰略牽制中國大陸的槓桿作用。」

最後，評論稱「隨著台當局越走越遠，大陸對台軍事壓力必將提升，雙方發生軍事摩擦的機率將增加，解放軍對台軍採取強有力軍事懲罰的可能性也將越來越高」，並警告「民進黨當局搞冒險活動肯定要付出代價，他們必須記住這一點，好自為之」。

▼美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

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關鍵字：F-16V,川普,對台軍售,環球時報,蔡英文,民進黨

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