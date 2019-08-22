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金門「3個關鍵字」救觀光：劉結一、邰智源、國際旅客

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▲廈門文博會,郁慕明,法藍瓷。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門經常至廈門推廣觀光。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸8月起暫停陸客赴台自由行， 9月也將限縮團客，金門縣長楊鎮浯為此赴北京會見國台辦主任劉結一，期望能爭取放寬離島，降低對觀光產業的衝擊。另一方面，金門也積極開拓國際旅客，及加強國內旅遊市場，包含在新加坡參加旅展，研擬優惠方案，並請藝人邰智源拍攝網路節目，盼能補足陸客不來所造成的流失，並改變易受兩岸氣氛影響的觀光體質。

金門小三通客流近年大幅增加，上半年總體成長近21％，不久前還慶祝總人次突破2000萬人次，而目前往返客流中，陸客約佔45％，自由行更佔70％，陸客在金門觀光產業中佔有重要位置，也因此，金門的觀光產業很容易受兩岸氣氛及政策影響。

▼金門縣長楊鎮浯與馬祖縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉一同拜會國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲▼3離島縣長赴國台辦「拚自由行」　劉結一：完全理解金馬澎需求。（圖／記者曾俊豪翻攝）

面對自由行暫停，團客又限縮的雙重夾殺，金門縣長楊鎮浯12日與馬祖縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉一同拜會國台辦主任劉結一，期望陸方能將「赴台旅遊」與「赴金馬澎」旅遊分開看待，並不要限縮團客。不過，劉結一當天並沒有給出直接答案，只表示，完全理解三離島的需求，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通的影響，及金馬澎三縣居民的福祉。

除了向陸方爭取外，金門另一方面也積極開拓國際旅客，並加強國內旅遊市場，期望能改變易受兩岸氣氛影響的觀光體質，也補足陸客不來所造成的流失。

▼金門縣觀光處到新加坡旅展推廣。（圖／金門縣觀光處）

▲金門積極開發國際旅客，加強國內市場。（圖／翻攝金門觀光處）

國際旅客開拓方面，金門將目標先放在東北亞、東南亞，尤其東南亞有眾多僑親，楊鎮浯七月赴新加坡、馬來西亞拜會僑領時，就特別談了相關的旅遊推介配套；金門觀光處也參加了八月初的新加坡旅展；並於八月初邀請新加坡媒體來金門踩線。

國內旅遊市場部分，交通部觀光局有推出秋冬旅遊獎助措施，金門縣也會跟著推出優惠方案。而為了吸引年輕族群關注，金門也與當紅網路節目「木曜4超玩」（月曜1起玩）合作，邀請藝人邰智源到金門拍攝vlog，未來還計劃與更多時下流行的行銷管道合作。

楊鎮浯先前也曾指出，他認為「危機同時也是轉機」，會藉此時機同時檢視現行觀光政策，去蕪存菁、調整方向，與金門觀光產業站在第一線共同面對此次挑戰，也希望透過調整整體產業體質，開創金門觀光新局面。

▼金門縣與網路節目合作，邀請邰智源拍攝vlog。（圖／翻攝月曜1起玩YouTube

▲金門積極開發國際旅客，加強國內市場。（圖／翻攝金門觀光處）

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關鍵字：陸客,自由行,陸客自由行,馬祖,金門,馬祖,離島,小三通,劉增應,陳雪生,楊鎮浯,賴峰偉,劉結一,國台辦

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