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美國務院批准售台66架F-16V　陸外交部：將制裁參與售台武器的美國公司

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▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

 記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣總價約80億美元（約新台幣2500億元）的66架F-16V（BLK 70）型戰機及設備。對此，大陸外交部發言人耿爽21日表示，美方應立即撤銷該軍售計畫，否則由此造成的一切後果必須「完全由美方承擔」，同時中方也將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

大陸外交部21日例行記者會上，發言人耿爽對於「美方對台軍售」指出，美國向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定，「嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益」。

▲▼大陸外交部發言人耿爽 。（圖／翻攝自新華網）

▲耿爽 。（圖／翻攝自新華網）

耿爽說中方的立場沒有變化，也已向美方提出嚴正交涉和抗議，並將採取一切必要措施，維護自身利益，包括「對參與此次售台武器的美國公司實施制裁」。他進一步指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權統一和安全的決心堅定不移。

最後，耿爽強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果必須『完全由美方承擔』。」

此外，「美方對台軍售」一案，總統蔡英文表示，這是新空軍起飛的開始，未來將持續透過擴編聯隊與人員培訓強化來拉高空防能量。而台灣頂尖的空軍飛行員，也將會有更多機會，登上最精良的戰機，跟地面的雷達、指管與防空飛彈，一起來捍衛台灣的領空。

▲▼ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」今晨正式展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

▲漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」今晨正式展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

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