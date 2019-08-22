鼻子上有大蒼蠅！老實尪「一掌巴下去」　真相糗炸...網反力挺

▲原PO鼻子上有蒼蠅，老公見狀想趕走，直接打下去 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

走在流行的尖端還是不免有些困擾的。一名女網友日前和老公一起用餐時，無緣無故被對方巴了一掌，追究原因後讓她超傻眼。不過網友們看完都力挺老公，笑說「如果是我也打」、「還好沒用電蚊拍」、「老公抓到機會怎能放過」。

「莫名被打真的很不甘願欸！」一名女網友19日在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己在吃飯的時候，沒來由地突然被老公打一巴掌，讓她超怒「衝X小幹嘛打我啦！」沒想到老公下秒卻委屈地表示，因為自己看到原PO臉上有「一隻蒼蠅」，想快點趕走，所以才會沒先告知就打下去。

請繼續往下閱讀...

►生火了！連我媽都用到發光

然而原PO卻傻眼表示，「乾！那是我買的新鼻環好嗎！」讓老實的老公瞬間啞口無言。只見原PO鼻子上還真的停了一隻仿真蒼蠅，走在路上應該會吸引到許多目光。她隨後也表示，有朋友看到她的特殊鼻環後，竟然不知道去哪裡找了更巨大的「虎頭蒼蠅」要和她PK，令人哭笑不得。

▲朋友找來更大的「虎頭蒼蠅」拚了。（圖／原PO授權提供）

貼文一出，網友紛紛笑說原PO太潮，「寫實了啦」、「換成是我也會想巴下去」、「我肯定拿橡皮筋彈」、「好加在沒用電蚊拍」、「怎麼會賣這種東西啦」。還有人認為老公其實很聰明，好不容易找到正當理由巴下去，默默放棄太可惜了，「就是偷打你的好時機啊」、「不趁現在巴下去！以後就沒機會了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！