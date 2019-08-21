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水果攤驚見「強化姊夫2.0」！網看「神秘水果」密集恐懼症發作

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▲▼水果攤驚見「強化姊夫2.0」！網看「神秘水果」密集恐懼症發作。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲網友第一次看到「鳳梨蕉」時，都因它的外表頭皮發麻。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／鄒鎮宇報導

台灣位於熱帶及亞熱帶之間，溫暖的氣候適合各種類型的水果生長，有著「水國王國」之稱。一名網友日前經過市場時，發現從未見過的水果「鳳梨蕉」，立刻拍下PO網發文，由於外表太像「姊夫」，讓不少網友全都笑翻。

「第一次看到這種水果」，該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，他從沒過這種水果，好奇哪裡可以買到「鳳梨蕉」，很想試試口味，瞬間引起廣大網友的興趣，紛紛按讚留言討論。

請繼續往下閱讀...

從原PO附上的照片可以看見，老闆在鳳梨蕉的欄位前方寫下，「不要再問了，我是鳳梨蕉，灰熊好呷（台語：非常好吃），（水果內）富含香蕉+釋迦+鳳梨+百香果+芭樂的綜合水果香甜味」，而外型部分則由六角形的綠色外皮一塊塊堆疊、聚集而成的長條形水果。

▲植物消暑。（圖／pinterest）

▲「鳳梨蕉」是龜背竹的果實。（圖／翻攝自Pinterest）

網友看完紛紛留言，「哪裡可以買啊」、「惡魔果實」、「密集恐懼症，外表看的很不舒服」、「天啊我頭皮麻麻的」、「那皮真的看了好噁心」、也有人開玩笑說，「帶顆粒的姊夫」、「我剛剛不小心看成姊夫了」。

據悉，「鳳梨蕉」又稱「蓬萊蕉」，有著香蕉的形狀卻是鳳梨的外皮，味道融合了鳳梨的酸及香蕉的甜，內部果肉類似香蕉，卻有強烈的鳳梨香味，原產地在墨西哥，當地居民稱為「神仙賜給的美果」。

「鳳梨蕉」是有毒植物龜背竹的果實，在果實成熟時會有強烈的刺激性，芯有麻醉的作用不能食用，且果肉富含草酸鈣，容易刺激口腔黏膜，大量食用可能造成皮膚發癢、黏膜腫大發炎等症狀，因此不宜多食。

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關鍵字：姊夫,水果,爆廢公社

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