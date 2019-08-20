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金閃閃「皇帝床罩」一掛上氣勢狂噴！　網看一眼秒歪樓：這駕崩吧...

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▲▼ 金鑾殿床罩 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲金鑾殿床罩也太氣派了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

住在學校宿舍中，和室友的作息難免不同，許多人就會購買「床簾」當作遮光帳，同時也可以隔出自己的小空間。一名網友就在臉書分享一張「金鑾殿床簾」，一掛上立刻充滿皇帝的氣勢，吸引眾人目光；然而也有不少網友直言，第一眼看到還以為是有人過世，開玩笑說「皇帝駕崩」、「要跪著爬進去了」。

「同學你蚊帳哪邊買的？」一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」中分享一張照片，只見這位同學的宿舍床罩非常與眾不同，選用的是在古裝劇中可見的款式，黃色的布幔加上龍的圖樣，上頭還寫著「金鑾殿」3字，彷彿自己就是皇帝。

請繼續往下閱讀...

不過值得注意的是，這個床簾是掛在下層的書桌而非上舖的床，應該是使用者想保有自己的私人空間，才會以此做為區隔。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

貼文一出，網友們紛紛笑說「今晚寵幸誰」、「好帥喔哪裡買的啊」、「看了我都不敢掀開了」、「這樣睡比較安心嗎」。

然而也有不少網友歪樓表示，第一眼看到覺得很像人過世時的場景，「我覺得像引渡西方」、「駕崩了？」、「要跪著爬進去」、「室友半夜起床會嚇死吧」、「金童玉女我這有」、「瞻仰遺容」、「像我公公冰櫃外的簾子」。

▲▼金鑾殿床罩。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲男大生原想拿來防蚊，不料卻吸引更多蚊子了。（圖／翻攝梨視頻截圖）

事實上這張照片已經在網路上流傳一陣子了，不過因為太有創意，時常被網友們拿出來討論。本站新聞《眾蚊朝拜「愛新覺羅超」大二生買「金鑾殿」床罩防蚊》文中就曾提到，一名大陸男大生花了200元人民幣（約890元台幣）買了這套床罩想要防蚊，不料反而吸引了大批蚊子前來「朝拜」，但他仍然滿意地表示「感覺每天睡覺時都像是皇上就寢，起床的時候就像是要去上朝。」

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關鍵字：皇帝,床簾,蚊帳,爆廢公社二館,愛新覺羅,金鑾殿

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