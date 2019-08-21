壓力大咬指甲！他「爛肉包甲」光看都痛　過來人激推「神奇防咬水」：2天就戒

▲男網友愛咬指甲 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人面對壓力時，都會不自覺地做出一些習慣動作抒壓，例如咬指甲、拔眉毛和剝嘴皮等。一名網友透露自己時常咬指甲，長期下來他看到自己一手爛甲爛肉也很受不了，因此向網友求助。貼文一出，有人立刻推薦一罐神奇小物，還說兒子擦了之後2天就戒掉了。

一名男網友在臉書「爆怨公社」貼出他的手指照片，只見他的甲緣參差不齊，長度也已經退到肉的後面，呈現「肉包甲」的狀態，爛爛的模樣讓他很困擾。原PO透露，自己每次壓力大或是想事情時都習慣猛咬指甲，即使自己做餐飲常會碰到廚餘，但還是洗一洗繼續咬，回過神來已經一發不可收拾，尋求有效的方法戒掉這個壞習慣。

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對此網友們紛紛表示太誇張，「這是不是要看醫生」、「這個我真的不行」、「看了都會痛」、「是不是有焦慮症」。其他網友則是建議他做光療或是拿布纏起來，「塗超辣的辣椒呢」、「光療有用」、「只能切掉了」。

▲網友建議 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此原PO則回應道，他還真的有試過用布纏起來，不過手指超悶的無法接受，只能果斷放棄；至於光療的部分，即使做完指甲上會有一層硬硬的凝膠覆蓋，他還是認為自己會跟它拚命，實在無解。

不過在幾百則留言中，還是有一絲希望。有網友就推薦一款神奇小物叫「防咬指甲液」，這罐液體外型就像指甲油一樣，特別的是嘗起來會有股苦味，賣家指出這味道是用食用香料所製成的。有過來人買來塗在小孩手上，真的成功戒掉咬指甲的壞習慣，「我兒子2天就戒了」、「老公吃一口說苦到最高境界」。

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▼ 防咬指甲液 。（圖／翻攝自蝦皮購物）