林肯大郡鬼伯伯「耳語指路」消失…便當店老闆外送嚇傻！住戶：有做過法事

記者柯振中／綜合報導

新北汐止「林肯大郡」發生重大天災後，傳出許多靈異故事。一名女網友日前指出，自己送外賣到大樓，遇見一個「形體淡出」的阿伯；經營便當店的劉姓老闆也說，自己送餐時，遇到一個「轉眼就消失」的阿伯，隨後又在他耳邊低語，讓他當場嚇傻。對此，當地住戶則說，已有法師來處理過，應該沒什麼事。

劉姓老闆接受《東森新聞》採訪時指出，由於當地濕氣很重，導致油漆剝落、號碼牌看不清楚，又加上當時騎得比較急，沒有仔細搜尋，因此找了5分鐘，還是沒找到，「突然間看到樓梯口坐了一個大概5、60歲的伯伯。」

劉先生說到，自己看到有人，相當開心，想要停下來詢問，沒想到摩托車才剛停下來，大燈都還沒關，一個轉眼，「伯伯就不見了…」隨後，這名伯伯的聲音突然出現在劉先生的耳邊，讓他當場嚇壞，只是匆匆回個「嗯好」，就想離開，「沒有看到人怎麼會有聲音…」

▼劉先生送便當到林肯大郡，卻遇到消失的阿伯。（圖／翻攝東森新聞）



對於這起靈異事件，當地住戶卻說，天災發生後，有法師來做過處理，「應該是還好」，況且有一個大樓委員住在這裡相當久，「也沒有聽說怎樣」；另一名住戶則說，自己住了十幾年，卻從來沒有遇過、聽過類似的事件。

受到「溫妮颱風」影響，林肯大郡1997年發生嚴重天災，當時擋土牆崩落，部分建築被坍方土石沖垮，許多居民被埋在瓦礫堆中，事故共造成28人身亡、160戶房屋倒塌，至今仍有許多半倒建築沒有拆除。

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▼林肯大郡。（圖／翻攝自東森新聞）