外送到汐止大樓！「樓梯口阿伯」沉默指路　她轉頭一瞄嚇慘：你在那很久了嗎

▲林肯大郡。（圖／翻攝東森新聞，下同）



網搜小組／董美琪報導

新北汐止「林肯大郡」因一場颱風崩塌釀28人死亡，第三區半倒房屋至今仍是廢墟，附近靈異故事不脛而走。一名女網友日前PO文表示，自己外送騎車到這棟大樓，在地下室遇到一位老伯等在階梯上，還知道她要去哪，沒想到一轉身阿伯卻當場「形體淡出」，讓她嚇得心想「阿伯你在那裡很久了嗎？」狂飆機車離開。

一位從小就會遇到很多玄事的女網友，日前在「靈異公社」PO文寫道，「賀伯颱風那年，災情慘重，有些地方大樓倒塌，現今還沒完全修復」，在餐飲店工作的她，會到處外送，也包括這間因颱風倒塌的大樓。

「那個社區分為很多區，某一區只修復了一半，外送餐點必須將機車騎進地下室，按照地下室樓梯上面（用奇異筆寫得不清楚）的大樓號碼，停靠到最近的樓梯停車格」，她表示，地下室那天燈沒有亮，只能靠著機車大燈，慢慢找號碼，這時，突然看到一個阿伯低頭坐在樓梯口……。

「阿伯請問一下……」原PO才開口，話都沒有說完，阿伯手一指說「妳要過去那邊兩個樓梯口」，她謝過阿伯後，按照指示，騎車過去停放，爬上樓梯送餐，下樓後才發現一件事「我從頭到尾只說了六個字，阿伯請問一下……為什麼阿伯會知道，我要去哪裡？！」

這時地下室一樣沒有燈，原PO開啟手機手電筒功能，往機車方向走回去，心裡開始想著「騎車會不會還遇到那個阿伯！」正猶豫著要不要轉頭看那個階梯口，「最後我還是轉頭看了一下，阿伯還在坐那裡，一樣低著頭」。

她很怕地喊了一聲「阿伯謝謝你」，阿伯淡淡地回了「嗯」。「然後他就不見了……當著我的面就不見了！一路狂飆回去店裡，X的，我那天騎的是小50，早知道我就騎125的來，想飆也飆不快。」

網友看了紛紛表示，「真的遇到好人」、「希望阿伯可以早日投胎」、「林肯大郡…我有個小學同學在那次事故罹難」、「平常存好心做好事，遇到好阿伯」、「阿伯揪感心，但是可不可以不要嚇人啦」、「阿伯說不定一直等著跟你化解這個見面指路的緣分」、「他跟你有因緣，上輩子或許你幫過他」、「突然覺得有點難過，替那阿伯覺得難過」。

經查，汐止林肯大郡應為1997年8月18日「溫妮颱風」來襲時倒塌，當年因颱風雨勢造成擋土牆崩落，部分建築遭到坍方土石沖毀，居民全被壓在瓦礫堆中，造成28人身亡，至今還有好幾棟半倒的住宅還是沒有拆除，該區因故成廢墟。