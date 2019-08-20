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盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點

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▲▼盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲台中市長盧秀燕將25年前美照公開。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者鄒鎮宇／台中報導

台灣政壇近期吹起年輕照比對圖，讓粉絲看看熟悉的政治人物青澀時期的樣貌，有些人完全沒變，有些人身材大不如前，都讓網友會心一笑，原來政治人物跟我們的距離這麼近。台中市長盧秀燕也跟上風潮，將自己25年前的照片大公開，網友除了驚嘆之外，也發現照片中有驚人亮點。

自基隆市長林右昌被妹妹林宛姿出賣30年前俊挺的照片後，交通部長林佳龍、台北市議員高嘉瑜、立院副院長蔡其昌、台北市議員許淑華、屏東縣長潘孟安及桃園市長鄭文燦等人紛紛PO出舊照，今昔對比都讓網友驚呼連連。

▲▼盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲盧秀燕的小編看到照片非常激動。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

盧秀燕也在個人臉書PO文表示，「最近大家都在曬年輕時候的照片，燕子也來秀一下25年前的我，大家覺得如何？！」該文PO出短短4小時，立刻吸引3900多名網友按讚留言。

網友紛紛留言，「套裝超好看！」、「 純真可愛」、「真的大變化市長舊照」、「我戀愛了」、「真的大變化市長舊照」、「不愧是主播出身」，但也有網友發現照片中的亮點，右後方的人疑似國民黨台南市黨部主委謝龍介，讓網友非常好奇，「右後是謝龍介？」、「旁邊是龍介兄嗎？」

▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲▼鄭文燦、潘孟安。（圖／ETtoday資料照）

▼蔡易餘年輕照（右）。（合成圖／記者李毓康攝 、翻攝蔡易餘臉書）

▲▼蔡易餘年輕照曝光，神似男星陳柏霖。（合成圖／記者李毓康攝 、翻攝蔡易餘臉書）

▼李婉鈺年輕照片撞臉王祖賢。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

▲▼李婉鈺年輕照片撞臉王祖賢。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

▼許淑華一雙白皙美腿意外成為亮點。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

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▼基隆市長林右昌。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

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